На території Білорусі ретранслятори коригують вогонь по Україні: Зеленський звернувся до Лукашенко

Президент відреагував на вибачення Олександра Лукашенка, який раніше заявив, що "переборщив" на його адресу і тепер запевняє, що Білорусь не вступить у війну. Володимир Зеленський нагадав Лукашенку, що він прямо зараз допомагає Росії.

Володимир Зеленський нагадав, що на території Білорусі вздовж кордону з Україною розміщене обладнання, яке використовується для коригування ударів по українському населенню. І тепер голова Білорусі має цю техніку прибрати. Про це президент заявив на спільній пресконференції з президентом Гондурасу Насрі Асфурою в 19 червня в Києві, передає "Інтерфакс".

"Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Чому я кажу тижня? Тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди, поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми", – сказав Володимир Зеленський.

Президент України скептично оцінив небажання Олександра Лукашенка бути втягнутим у війну в Україні, нагадавши, що саме з території Білорусі летіли ракети у перші дні повномасштабної війни.

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"Коли пан Лукашенко говорить, що він не хоче бути втягненим у війну, він повинен бути чесним, принаймні для свого народу, тому що це не він може бути втягнутим у війну – це може бути втягнута ціла його країна, втягнута Росією: вони з перших днів цієї війни вбили дітей і дорослих – ракети летіли з Білорусі, з його країни", - сказав Зеленський.

Він також зазначив, що це не перший раз, коли Олександр Лукашенко перед ним вибачається, адже він це вже робив у перші дні повномасштабної війни: "Тоді він також дзвонив і вибачався, і казав, що я це не контролював, Росія діяла на своїй землі. І, безумовно, я в це не вірю, але він про це вже говорив", – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що РФ зараз буде продовжувати штовхати Лукашенка у війну. Але і той сам продовжує допомагати Росії.

"Ми робимо все, щоб у росіян не було можливості продавати нафту і давати відповідний дизель і нафту своїй армії. Тому що все це витрачається проти нас. Він сьогодні головний постачальник, чи один з головних постачальників для російської армії. Саме Лукашенко, саме Білорусь. Можна це зупинити? Я впевнений, що це в його силах. І це саме він контролює", – сказав Зеленський.

Наостанок він додав, що удар по автобусу з білоруськими дітьми у Брянській області, в якому Росія звинуватила Україну, не був українською атакою.

Нагадаємо, Фокус писав про вибачення Олександра Лукашенка перед Зеленським.

А наприкінці травня Лукашенко заявив, що Білорусь нібито знає на території України "дуже серйозну" ціль із точними координатами.

Після цієї заяви в Офісі президента України заявили, що Лукашенку не варто робити гучних заяв, якщо він хоче "дожити до пенсії".