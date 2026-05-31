У Білорусі заявили про "серйозну ціль" в Україні: Лукашенко висловився про участь у війні

Білорусь нібито знає на території України "дуже серйозну" ціль із точними координатами. Самопроголошений президент Олександр Лукашенко також укотре наголосив, що Мінськ не планує військових дій проти сусідньої країни.

Олександр Лукашенко заявив, що зовсім недалеко від Білорусі розташована одна "дуже серйозна ціль", однак не уточнивши, що він має на увазі. Про це Лукашенко заявив представникам ЗМІ РФ і РБ, повідомляє державне інформагентство "Белта".

При цьому, коментуючи визначені Україною 500 потенційних цілей на території Білорусі, Лукашенко зазначив, що таких об'єктів на території країни насправді більше.

Також Лукашенко заявив, що солдатів із Білорусі ніколи не буде в Україні, однак, за його словами, у разі військової атаки на РБ поточна війна отримає "зовсім іншу якість".

Нагадаємо, 26 травня командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді попередив Олександра Лукашенка, що в разі агресії з боку Білорусі Київ має підготовлений план із 500 цілей. Ці цілі на території Білорусі, за словами військового, можуть бути атаковані Україною.

Відео дня

Військовий аналітик Олексій Гетьман вважає, що 500 цілей є для Білорусі дуже великою кількістю і може охоплювати майже всю країну, включно з дачею Лукашенка.

Водночас глава РБ Олександр Лукашенко вважає "балаканиною" слова президента України Володимира Зеленського про новий наступ Росії з півночі. Білорусь відреагує тільки в разі, якщо буде вторгнення з боку України.