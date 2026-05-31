В Беларуси заявили о "серьезной цели" в Украине: Лукашенко высказался об участии в войне

Беларусь якобы знает на территории Украины "очень серьезную" цель с точными координатами. Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко также в очередной раз подчеркнул, что Минск не планирует военных действий против соседней страны.

Александр Лукашенко заявил, что совсем недалеко от Беларуси расположена одна "очень серьезная цель", однако не уточнив, что он имеет ввиду. Об этом Лукашенко заявил представителям СМИ РФ и РБ, сообщает государственное информагентство "Белта".

При этом, комментируя определенные Украиной 500 потенциальных целей на территории Беларуси, Лукашенко отметил, что таких объектов на территории страны на самом деле больше.

Также Лукашенко заявил, что солдат из Беларуси никогда не будет в Украине, однако, по его словам, в случае военной атаки на РБ текущая война получит "совершенно иное качество".

Напомним, 26 мая командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди предупредил Александра Лукашенко, что в случае агрессии со стороны Беларуси Киев имеет подготовленный план из 500 целей. Эти цели на территории Беларуси, по словам военного, могут быть атакованы Украиной.

Военный аналитик Алексей Гетьман считает, что 500 целей является для Беларуси очень большим количеством и может охватывать почти всю страну, включая, в том числе, даже дачу Лукашенко.

Вместе с тем глава РБ Александр Лукашенко считает "болтовней" слова президента Украины Владимира Зеленского о новом наступлении России с севера. Беларусь отреагирует только в случае, если будет вторжение со стороны Украины.