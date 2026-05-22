"Это болтовня": Лукашенко ответил на слова Зеленского о наступлении из Беларуси (видео)

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал "болтовней" слова президента Украины Владимира Зеленского о новом наступлении России с севера. Беларусь отреагирует только в случае, если будет вторжение со стороны Украины, прозвучало во время встречи с медиа по случаю российско-белорусских ядерных учений.

Украинский президент "находится под давлением" и поэтому может не верно оценивать ситуацию, говорится во фрагменте выступления Лукашенко в Telegram-канале "ПУЛ первого". С другой стороны, он признал, что "не все знает" и что "это его [Зеленского] дело".

Белорусский президент заявил, не реагирует на сообщения из Киева и от Зеленского, и заверил, что будет ответ только в случае "втягивания Беларуси в войну". Если же такое произойдет, то подключится РФ и будут вместе "защищать отечество" — то есть два государства на территории "от Бреста до Владивостока". Лукашенко несколько раз повторил, что Беларусь не планирует втягиваться в войну, потому что нет необходимости "ни гражданской, ни военной".

Среди прочего, чиновник ответил на вопрос журналистов о ядерных учениях, на которые "громко" реагируют на Западе. Он пояснил, что речь идет об "истерии", а белорусская армия, в свою очередь, следит за ситуацией на границе НАТО. Кроме того, по мнению президента Беларуси, таким образом Западу посылают "сигнал", что "у нас" есть современное и мощное оружие.

Наступление из Беларуси — детали

Отметим, 20 мая президент Владимир Зеленский заявил, что получил данные разведки относительно возможного наступления РФ из Беларуси. По словам главы государства, есть вероятность удара с севера: с территории Беларуси и Брянской области РФ в сторону Киевской и Черниговской области Украины.

Заявление Зеленского прозвучало во время военных учений армии РФ и Беларуси, во время которых прошли тренировки на ОТРК "Искандер", которые Москва отправила в Минск. Ко всему, российское Минобороны заявило, что отправило ядерные боеголовки в хранилище на территории соседней страны. Между тем президент Беларуси несколько раз озвучил тезисы о том, что белорусы должны "мобилизоваться", тем временем в феврале Минобороны РБ провело сборы резервистов и проверило боевую готовность. В то же время Лукашенко заявил, что вступит в войну, если будет наступление с "другой стороны": тогда речь пойдет о "защите", и в этом случае будет помощь РФ.

Напоминаем, президент Зеленский сообщил, как будет действовать Украина и будут ли ВСУ ждать нападения со стороны Беларуси, чтобы только тогда отреагировать. Тем временем западные медиа рассказали о еще одном оружии РФ, которому нет аналогов в мире: речь шла о ядерных боеголовках, которые разместят на морском дне на глубине 200 м.