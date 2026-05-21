РФ размещает ядерные ракеты "Скиф" на морском дне на глубине 200 м: каков план Кремля, — СМИ

Российская Федерация планирует разместить межконтинентальные ядерные ракеты в специальных контейнерах или в шахтах на морском дне, установила разведка НАТО. Ракеты будут находиться на глубине 200 м и поэтому их будет трудно нейтрализовать, если возникнет необходимость. Пуски могут происходить при участии экспериментальной подводной лодки Б-90 "Саров", причем уже провели несколько успешных испытаний.

Ракеты "Скиф" с ядерными боеголовками будут стартовать с морского дна, говорится в материале немецкого медиа Tagesschau. Для пуска россияне используют субмарину "Скиф" и якобы мирное исследовательское судно "Звездочка", которое на самом деле занимается не гражданскими делами и не наукой.

Расследование немецких медиа касается тайного проекта "Скиф". Материал основывается на собственных данных и на информации, полученной разведкой НАТО. Внимание привлекло исследовательское судно "Звездочка", которое базируется в порту Северодвинска в Белом море на севере РФ. За кораблем несколько месяцев следили: выяснилось, что он перевозил тяжелое оборудование для российских военных в Северном Ледовитом океане. Траектория "Звездочки", спутниковые фото, научные базы данных, секретные документы, разговоры с экспертами и военными доказали, что проект "Скиф" действительно существует, и он касается размещения ядерных ракет на морском дне.

Відео дня

"Во-первых, их нейтрализация кажется очень дорогой. Во-вторых, этот метод дает возможность сэкономить на подводных лодках и их персонале", — привели медиа комментарий военно-морского офицера и ученого Хельге Адрианса.

Согласно данным западных разведок, ядерные ракеты разместят в шахтах или контейнерах на морском дне на глубине 100-200 м. Предполагается, что они будут храниться длительное время под водой, а, если возникнет необходимость, то их запустят дистанционно. Для реализации этого замысел используют субмарину Б-90 "Саров" и корабль "Звездочка", написало медиа со ссылкой на источники в НАТО.

Ядерное оружие РФ — подводная лодка Б-90 Саров Фото: Из открытых источников

В 1980 году США имели похожий проект "Косатка": ракета находилась в контейнере, прикрепленном к морскому дну. Контейнер отделялся от дна, поднимался на поверхность воды и оттуда делали пуск. В США это осталось на уровне эскизов, тем временем в РФ заметили патенты, которые доказали, что работа продолжается. Расследователи написали, что речь идет о ракете "Скиф", которая является модификацией ракеты "Синева" для подводных лодок. Первые испытания могли состояться в 2018 году, когда Кремль хвастался шестью новыми видами оружия, которое не имеет аналогов в мире.

Официально российские власти, а также НАТО, не подтвердили существование этого проекта, написало медиа. Но то, что он существует, подтверждают слова экс-командующего Воздушно-космических сил РФ Виктора Бондарева, который заявил, что ракеты "Скиф" "спрятаны на морском дне, и являются частью арсенала российских вооруженных сил".

Ядерное оружие РФ — ракета Р-29РМУ2 Синева Фото: Из открытых источников

Ядерное оружие РФ — детали

Б-90 "Саров" — российская подводная лодка проекта 20120 "Сарган", которую спустили на воду в 2007 году. Назначение субмарины — испытания новых образцов оружия и военной техники. Основные характеристики: водоизмещение 3950 тонн, длина 98 м, ширина 7 м, время автономной работы 90 дней, вооружение — ПЗРК "Игла", "Верба", большая пусковая установка на носу и две торпедные установки по бокам.

Р-29РМУ2 "Синева" — баллистическая ракета для пуска с подводных лодок (кодовое название НАТО Skiff), которую приняли на вооружение с 2007 года и планировали изготовить около 100 шт. Дальность — 8 300-11 500 км, скорость — 22 Маха.

Отметим, 19-21 мая ВС РФ начали военные учения, которые охватили Стратегические ракетные войска, Северный и Тихоокеанский флот и также Вооруженные силы Республики Беларусь с ОТРК "Искандер". Российское Минобороны опубликовали кадры с тренировок, на котором фигурировали около десятка грузовиков: они выехали в леса и имитировали зарядку пусковой установки. Москва также сообщила, что переместила на территорию Беларуси ядерные боезаряды, нарушив этим мировые соглашения о ядерном нераспространении.

Напоминаем, президент РФ Владимир Путин провел парад 9 мая и после этого сделал пробный пуск стратегической баллистической ракеты "Сармат", которая летит на 30 тыс. км.