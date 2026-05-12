Путин заявил о пуске ракеты "Сармата" и об "Орешнике", который получит ядерный заряд (видео)

Министерство обороны Российской Федерации сообщило об успешных испытаниях межконтинентальной ракеты "Сармат" и о том, что новый ракетный комплекс ставится на боевое дежурство. Ведомство опубликовало кадры пуска ракеты, которая способна почти полностью облететь экватор. Тем временем президент РФ Владимир Путин перечислил арсенал Кремля и сообщил о возможности установки ядерного заряда на ракету "Орешник". Какими ударами пригрозил глава Кремля?

В Кремле выслушали отчет командующего Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) РФ Каракаева, сообщило росСМИ "РИА Новости" в Telegram-канале. Россиянин заверил Путина, что испытания ракеты "Сармат" прошли успешно и что первый ракетный комплекс встанет на боевое дежурство до конца 2026 года. После этого президент РФ перечислил дальнобойные средства поражения, которые россияне разрабатывали с 90-х годов прошлого века, и заявил, что в ракету "Орешник", при необходимости, действительно могут установить ядерную боеголовку.

В канале Минобороны РФ опубликовали кадры пуска ракеты "Сармат" из установки, которая заменит старый советский комплекс "Воевода", и заявили, что он состоялся в 11:15 (часовой пояс не указан, вероятно, Москва). Первые секунды записи показывают командный центр в российском бункере, а затем — пуск ракеты с трех ракурсов. Уточняется, что ракетный полк с указанным комплексом встанет на боевое дежурство в Красноярском крае РФ: расстояние до Украины — 3 тыс. км, до Аляски в США — 5 тыс. км.

Путин, в свою очередь, поблагодарил Минобороны РФ и заявил, что россияне были обеспокоены вопросами безопасности с момента выхода США из соглашения о ПРО (февраль 2002 года). После этого российский чиновник заверил, что вот-вот завершат работу над ядерными комплексами "Посейдон" (подводная лодка) и "Буревестник" (ракета с ядерным двигателем и ядерным зарядом). Кроме того, в заявлении главы Кремля фигурировали ракеты "Кинжал" (они "дорабатываются") и "Ангара", которая стоит на боевом дежурстве. Также президент РФ напомнил присутствующим, что ракета "Сармат" — мощнейшее оружие, которое не имеет аналогов в мире.

Ракета Орешник — детали

Отметим, в мае 2026 года в РФ уже упоминали о ракете "Орешник". Российское средство поражения средней дальности фигурировало в угрозах пропагандистов, политиков и чиновников, которые говорили об ударе по Киеву из-за угрозы налета дронов на Москву. После этого появилось объяснение Международного разведывательного сообщества InformNapalm. Оказалось, что удара по Киеву в ближайшее время не будет, поскольку тогда россияне попадут по посольству Китая — страны, которая является союзником Москвы.

Между тем РФ дважды использовала ракету "Орешник" для ударов по Украине. Первый удар — в ноябре 2024 года: попали пустыми боеголовками по территории предприятия в Днепре. Второй удар — по окраине Львова в январе 2025 года. Как заявили в Кремле, обстрел стал возмездием за якобы пролет дронов над резиденцией Путина на Валдае.

Напоминаем, предварительные испытания ракеты "Сармат" состоялись в октябре 2025 года: аналогичные пуски происходят в РФ регулярно.