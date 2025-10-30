РФ пятый год подряд "ставит на дежурство" ядерный комплекс "Сармат": что не так с ракетой (видео)

Президент России Владимир Путин в очередной раз заявил, что межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) РС-28 "Сармат" "скоро появится на боевом дежурстве". Подобные обещания глава Кремля делает уже пятый год подряд, что ставит под сомнения реальную готовность передовой ядерной ракеты РФ.

Во время общения с ранеными военными в Центральном военном госпитале Минобороны РФ Путин сказал, что такой ракеты как "Сармат" в мире не существует.

"Такой в мире нет, как "Сармат". У нас на дежурстве она не стоит, но скоро появится на дежурстве", — сказал российский президент.

На очередное обещание главы Кремля обратили внимание обозреватели Defense Express. Они отметили, что подобные однотипные заявления он делает с 2020 года.

Так, в феврале 2024 года во время обращения к Федеральному собранию Путин уверял, что скоро "Сармат" будет продемонстрирован в районах базирования. В июне 2023 года, на встрече с выпускниками военных вузов, он заявил, что "в ближайшее время на боевое дежурство встанут комплексы Сармат".

Причем в сентябре того же года глава "Роскосмоса" Юрий Борисов пошел еще дальше, объявив, что ракета уже якобы на боевом дежурстве.

Еще раньше российский президент анонсировал перед Федеральным собранием целый полк "сарматов".

"Но в РФ на такие повторы пропагандисты внимания не обращают. В конце концов, они смогли внушить россиянам, что "Сармат" с дальностью полета в 18 тысяч километров может атаковать США с Южного полюса. Потому что, очевидно, в РФ просто закончились линейки и глобусы", — отметили аналитики.

Между тем реальность оказалась куда прозаичнее. 21 сентября 2024 года при очередном испытательном пуске ракета взорвалась прямо в шахте. Причем, по открытым данным, за все время "Сармат" выполнил только один успешный запуск — 20 апреля 2022 года.

Эксперты в связи с этим подчеркнули, что еще в советские времена существовало правило — межконтинентальная баллистическая ракета должна пройти не менее 10 успешных испытательных пусков подряд, прежде чем может быть поставлена на боевое дежурство. Именно поэтому комплекс "Булава" испытывали более десяти лет.

Таким образом, несмотря на громкие заявления Кремля, до реальной постановки "Сармата" на дежурство, по всей видимости, еще далеко. Тем более что эта ракета представляет собой глубоко модернизированную версию советской Р-36М2 "Воевода", производство которой изначально велось в Днепропетровске.

Напомним, Владимир Путин также заявил, что Россия провела успешные испытания безэкипажного подводного аппарата "Посейдон" с ядерной энергетической установкой. По его словам, аппарат впервые запустили с атомной подводной лодки-носителя.