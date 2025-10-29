Путин объявил об испытании "Посейдона": Россия активировала ядерный подводный аппарат

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия провела успешные испытания безэкипажного подводного аппарата "Посейдон" с ядерной энергетической установкой. По его словам, аппарат впервые запустили с атомной подводной лодки-носителя.

Как сообщает "РИА Новости", во время выступления в Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрика в Москве Путин отметил, что испытания состоялись накануне.

"Вчера провели еще одно испытание, еще одного перспективного комплекса — это безэкипажное подводное изделие "Посейдон" тоже с ядерной энергетической установкой. Впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой аппарат прошел определенное количество", — сказал Владимир Путин.

По словам Путина, в мире отсутствуют системы, способные перехватить подобный аппарат. "Посейдон", по его утверждению, отличается уникальными характеристиками по скорости и глубине движения, и в ближайшее время подобных технологий не ожидается.

Согласно открытым источникам, "Посейдон" является безэкипажным подводным аппаратом с ядерной энергоустановкой, который может действовать на больших глубинах и потенциально создавать разрушительную волну при подрыве вблизи побережья. Длина аппарата составляет 20 метров, диаметр — 1,8 метра, масса — около 100 тонн.

Напомним, проект "Посейдон" был впервые официально представлен российским руководством в 2018 году. Он позиционируется как элемент стратегического ядерного сдерживания России.

