Тонет субмарина "Новороссийск" ВС РФ: OSINTер объяснил, почему все "хуже, чем кажется"

Подводная лодка "Новороссийск" Российской Федерации получила механическую неисправность в западной части Средиземного моря и теперь добирается до ремонтной базы на родине. Чтобы добраться в Балтийское море, ей придется преодолеть 6 тыс. км, поднимаясь на поверхность и соглашаясь на то, что ее буксируют корабли НАТО. На самом деле речь идет о более весомых изменениях для россиян, чем простое высмеивание из-за поломки, пояснил известный OSINTер.

Инцидент с "Новороссийском" высмеял генсек НАТО Марк Рютте и мировые медиа, но следует обратить внимание на причины событий и на то, как изменилась ситуация с флотом РФ после вторжения в Украину, пояснил OSINT-аналитик с ником H.I. Sutton на портале Naval News.

H.I. Sutton объяснил, что россияне держали подводные лодки и специальный ремонтный корабль в порту Тартус в Сирии. При этом они нарушали конвенцию Монтре (об ограничениях для субмарин в акватории), но действовали как хотели, оправдываясь техническим обслуживанием. После начала вторжения РФ в Украину ситуация изменилась. Сперва Турция закрыла Босфор и порты Кипра для российских кораблей, затем украинский морской дрон отогнал в Черном море корабль снабжения, который направлялся в Средиземное море. Со временем возникла потребность в техническом обслуживании двух дизельных лодок проекта "Кило", которые базировались в Тартусе, отметил OSINTер. Теперь для того, чтобы пройти осмотр или привезти запчасти и другие грузы, россияне должны плыть в Балтийское море и преодолеть 4 тыс. км в одну и другую сторону. По его мнению, в ситуации с "Новороссийском" и Тартусом речь идет о потере контроля РФ в Средиземном море.

"Подводные лодки типа "Кило" демонстрируют свои ограничения, и Россия потеряла всякое ощущение постоянства в Средиземном море. Это не просто история об одной несчастной подводной лодке, это растущая дыра в мощностях и возможностях", — подытожил аналитик.

OSINTер отметил, что РФ пытается, вероятно, построить новую базу для подводных лодок. По его оценкам, может идти речь о порту Ливии — Тобрук. Для этого следует провести определенные строительные работы: если наблюдатели заметят российские корабли со стройматериалами в Тобруке, то станет ясно, что работы начались.

Между тем днем 15 октября военные Швеции отчитались, что заметили еще одну подводную лодку РФ. Субмарина, которую показали на официальных фото, похожа на многоцелевую дизель-электрическую подводную лодку типа Kilo "Новороссийск". ВМС Швеции уточнили, что лодка прошла в Балтийское море через пролив Большой Бельт.

Подводная лодка РФ — детали

Отметим, Фокус писал о подводной лодке "Новороссийск", которая направляется из Средиземного моря в Балтийское. Сначала медиа сообщили, что она действительно сломалась и теперь направляется на ремонт. 9 октября появилось заявление Морского командования НАТО, которое сообщило о появлении субмарины у берегов Бретани (Франция). Фрегат просто отслеживал перемещение военного объекта РФ, но ничего не делал, поскольку не было угрозы, информировали в альянсе.

Между тем западные медиа со ссылкой на росСМИ рассказали, что могло произойти с субмариной. Выяснилось, что посреди Средиземного моря произошла утечка горючего внутрь корпуса и это не могут отремонтировать в полевых условиях. Мастера, которые способны справиться с такой поломкой, находятся на верфи в РФ — туда и направляется "Новороссийск", всплывая на поверхность, как предполагают, для вычерпывания топлива из трюма.

Напоминаем, 1 октября моряки Франции задержали российское судно теневого флота, экипаж которого заподозрили в запуске дронов над Европой.