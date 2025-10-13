Возле Франции вынырнула субмарина "Новороссийск", носитель "Калибров": ломается дважды в месяц (фото)

Фрегат Военно-морских сил Франции заметил российскую подводную лодку, которая вынырнула на поверхность в Атлантике. Инцидент произошел неподалеку от берегов Бретани, и это вызвало повышенное внимание командования Североатлантического альянса. При этом в соцсетях озвучили возможную причину всплытия, которая могла привести к таким же последствиям, как на утонувшей субмарине "Курск".

Related video

Инцидент с субмариной РФ произошел 9 октября, говорится в докладе Морского командования НАТО в соцсети X. Субмарину внезапно обнаружили в водах Атлантики, но никаких мер не принимали, только пристально следили, говорится в сообщении.

В заметке НАТО указано, что обнаружили присутствие российской подводной лодки у побережья Бретани. За субмариной следил французский фрегат: других деталей инцидента нет. Отмечается, что "НАТО готово защищать альянс", постоянно следит за морем и сосредотачивается на ситуационной осведомленности в Атлантическом океане.

Морское командование НАТО опубликовало два фото с места инцидента с субмариной РФ. В кадр попал французский фрегат и российская подводная лодка. Сравнение двух фото показывает, что лодки двигались друг относительно друга, а на "Новороссийске" не заметно никаких действий экипажа.

Субмарина РФ — первое фото лодки "Новороссийск" 9 октября Фото: NATO Maritime Command / X

Субмарина РФ — подводная лодка "Новороссийск" и фрегат Франции Фото: NATO Maritime Command / X

Субмарина РФ — что могло произойти с "Новороссийском"

О возможной причине инцидента с субмариной РФ написали в российском Telegram-канале ВЧК-ОГПУ. Указывается, что речь идет именно о "Новороссийске". Также называют возможную причину всплытия: проблемы с утечкой топлива, которое выливается в трюм. Подобные поломки невозможно отремонтировать под водой, поэтому следует немедленно прибыть на завод. Впервые о проблемах с этой подлодкой стало известно 27 сентября: утечка началась во время боевого патрулирования в Средиземном море. Поскольку ни оборудования, ни специалистов на борту нет, то началось накопление взрывоопасных веществ. По мнению собеседника канала, чтобы не допустить взрыва, моряки должны прибегнуть к крайним средствам: начать выкачивать топливо прямо в море.

Субмарина РФ — возможные причины инцидента 9 октября и 27 сентября Фото: Скриншот

Командование НАТО не информировало, проводил ли какие-то манипуляции экипаж лодки "Новороссийск", замеченный у Бретани. Минимальное расстояние, которое пришлось пройти лодке до того, как вдруг появиться на поверхности, — около 1,5 тыс. км (от Гибралтарского пролива до Бретани во Франции).

Когда произошла авария в Средиземном море корабельный инженер с ником The Otter Mechanicus заметил, что утечка топлива "потенциально опасна на любом судне, но это не катастрофа". В то же время, есть особая опасность именно для субмарин, поскольку, по его словам, "трубы и клапаны установлены так плотно, что добраться до них без судостроительного завода невозможно".

"Новороссийск" — российская подводная лодка, которая входит в 4-ю отдельную бригаду Черноморского флота ВС РФ. Лодку начали строить в 2010 году на верфи в Санкт-Петербурге, а в состав ВМС РФ она вошла в год оккупации Крыма — в 2014. Вооружение — может выпустить четыре ракетм "Калибр", есть шесть торпедных аппаратов.

Отметим, Фокус писал о других инцидентах с кораблями РФ, которые произошли осенью 2025 года. Среди прочего, европейцы заподозрили, что с кораблей РФ могут запускать дроны, которые летают над военными объектами и аэропортами. Кроме того, Франция задержала одно из таких судов, поскольку подозревали, что на борту находятся люди, которые занимались пусками летающих аппаратов.

Напоминаем, в сентябре медиа писали о российских самолетах, которые пролетели в воздушном пространстве Эстонии. Кроме того, военное командование Германии признало, что самолет РФ приблизился на 100 м к фрегату, который находился в Балтийском море.