Путин ответил, были ли дроны на танкере РФ и обвинил Францию в пиратстве

Президент России Владимир Путин заявил, что задержание российского танкера Францией произошло без законных оснований. Он охарактеризовал инцидент как акт пиратства.

Related video

Как сообщают "РИА Новости", Владимир Путин во время дискуссии в клубе "Валдай" резко раскритиковал действия Франции, заявив, что задержание российского танкера в нейтральных водах противоречит международному праву.

Глава РФ подчеркнул, что случай ему хорошо известен, и отметил отсутствие каких-либо правовых оснований для таких действий со стороны Франции.

"Это пиратство, этот случай мне известен. Танкер захвачен в нейтральных водах, без всяких оснований", — сказал президент России.

По его словам, действия Франции создают опасный прецедент, который может повлиять на международные морские перевозки. Путин обратил внимание на то, что подобные инциденты ставят под сомнение соблюдение международных норм в сфере свободы судоходства.

Напомним, Франция неоднократно участвовала в задержании судов в рамках международных операций по контролю санкционных ограничений. Россия же в свою очередь неоднократно заявляла о незаконности таких действий, называя их давлением на собственный транспортный сектор. Ситуация с танкером стала новым эпизодом в напряженных отношениях между Москвой и Парижем.

Как сообщал Фокус, французское спецподразделение взяло на абордаж теневой танкер РФ.

Напомним, ранее Фокус писал о "теневом флоте" России и о том, в каких условиях там работают матросы.