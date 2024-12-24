Дряхлые суда и воровство: как работают моряки на теневом флоте России (видео)

На танкерах теневого флота РФ случались пожары, они едва не садились на мель и буквально рассыпались в пыль, проржавев насквозь. Но недостатка в моряках нет, так как туда берут даже без квалификации.

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Российский, так называемый, теневой флот, который тайно перевозит нефть и нефтепродукты по всему миру, оказался в новостях, после того, как сразу два российских танкера развалились на части в Черном море и спровоцировали экологический кризис на побережье, когда на пляжах Анапы оказались тонны мазута. Но подобные корабли сейчас плавают по всему миру. О работе на теневом флоте рассказали некоторые моряки. Об этом пишет "Верстка".

Летом 2023 года танкер, на котором работал механик Александр, перевозил российскую нефть в Индию через Суэцкий канал: "Мы [моряки] вышли на палубу. Все почему-то начали бегать вокруг, а мы не понимаем, что происходит. Видим, что за нами идет судно, и оно начинает тормозить. Мы должны были потихоньку налево поворачивать, но шли вперед. Я подумал, может, это какой-то маневр — пойти вперед, а потом резко сдать. Но нет: у нас отказала рулевка".

Танкеру было уже больше двадцати лет. Александр и его коллеги говорили руководству, что судно давно надо отдать на ремонт в док, а не пытаться починить своими силами. В итоге корабль чуть не сел на мель, но рулевка заработала через 20 минут и капитан смог повернуть.

Нефтяной танкер, принадлежащий компании Zolos Фото: Верстка

"Мы могли бы стать вторым "Эвер Гивеном", — пошутил механик.

Танкер, на котором работал Александр, входил в "теневой флот" России. Это понятие возникло в 2018 – 2019 годах, когда США усилили санкции против Ирана и Венесуэлы, чтобы ограничить экспорт нефти из этих стран. К такому флоту относятся танкеры, которые используют для обхода санкций и других ограничений на торговлю нефтью и нефтепродуктами.

Россия начала скупать танкеры для теневого флота после введения потолка цены на российскую нефть в декабре 2022 года. Тогда страны "Большой восьмерки", Евросоюз и Австралия установили ограничение в 60 долларов за баррель, чтобы сократить доходы России от экспорта без резкого ограничения поставок. Компании не имеют права легально перевозить или страховать российскую нефть, проданную дороже.

Сколько российских теневых танкеров задействовано в торговле российской нефти, невозможно подсчитать. Исследовательская компания Vortexa сообщала, что к декабрю 2023 года российскую нефть перевозило до 1089 танкеров. В теневом флоте России в 2024 году было задействовано примерно 300 – 350 танкеров, которые в последнее время активно участвуют в торговле российской нефтью.

Как моряки устраиваются на теневой флот России

Журналисты обнаружили на нескольких профильных форумах, что многие моряки из России и даже из Украины последние два года трудоустраиваются на теневой флот через молдавскую компанию под названием Zolos. У моряков много претензий к работодателю: на теневом флоте часто случаются межнациональные конфликты, нарушаются права моряков и не соблюдается техника безопасности, что может привезти к экологическим катастрофам. На работу часто принимают слишком молодых или возрастных работников с низкой квалификацией"Zolos — компания для пионеров и пенсионеров, — иронично замечает Иван. — А вообще там проходной двор и люди надолго не задерживаются". Зарплата от 800 долларов до 1800. У многих работников нет профильного образования.

Какие проблемы на теневом флоте России

Неисправности — обычное дело для теневого флота. Владельцы таких судов стараются избегать проверок и пренебрегают безопасностью.

Матрос Михаил из оккупированного Крыма попал на судно компании Zolos под Новый год в 2023 году: "Где ни ткни пальцем, [ржавчина] сыпалась как коржи, как будто торт слоеный. И это надо все отбить, подмести, зачистить, закрасить. Это занимает очень много сил — и здоровья, потому что ты дышишь этим". За полчаса матрос мог собрать двадцатикилограммовое ведро ржавчины.

Механик Александр летал в Дубай на "приемку" судна кампании Zolos. Он вспоминает, что на самом танкере был сломан кондционер и морякам пришлось делать ремонт судна при жаре 40 градусов. Палуба и все внутренние помещения танкера нестерпимо нагрелись — из-за жары спать приходилось на палубе, вытащив туда диваны и одеяла.

В машинном отделении нужно было починить дизельный мотор. Там было настолько жарко, что Александр не мог находится в помещении больше получаса. Один из механиков вызвался работать в машинном отделении дольше и в итоге умер от инфаркта. А танкер после ремонта направился забирать груз в Россию.

Нефтяной танкер, принадлежащий компании Zolos Фото: Верстка

"Прежде всего, это опасно для жизни — работать на теневом флоте. Во-вторых, может грозить тюрьма", — жалуется матрос Михаил. И он прав. Если танкер участвует в перевозке нефти из стран, на которые наложены международные санкции (например, Иран или Венесуэла), члены экипажа также могут понести ответственность.

За 2024 год Россия увеличила вместимость нефтяных танкеров на 70%, писала в октябре Financial Times со ссылкой на исследование Киевской школой экономики (KSE). Объем российской нефти, перевозимой теневым флотом, вырос с 2,4 млн баррелей в сутки в июне 2023 года до 4,1 млн баррелей в июне 2024 года. Рост продолжается, несмотря на то, что под санкции попадают все новые российские компании, занимающиеся транспортировкой нефти, и сами танкеры, которые были замечены в этом. На создание теневого флота Россия, по оценкам KSE, потратила 10 млрд долларов. Танкеры находятся в плохом техническом состоянии и недостаточно застрахованы.

"Двадцать лет танкер отработал, его надо сдавать на металлолом, как делают нормальные компании. У моряков есть такая фраза "на гвозди отправляют". Как только танкер на гвозди отправляют — Zolos его покупает", — рассказал Михаил.

Главное, что подделывают на теневом танкере — геолокацию. На танкерах отключают транспондеры автоматической идентификационной системы (AIS), чтобы скрыть курс рейса и местонахождение. Этим занимался и Иван. Из Усть-Луги судно, на котором он работал, направилось через Балтийское море в сторону Великобритании. Когда танкер был недалеко от северной части страны, Иван включил на рабочем ноутбуке специальную программу, которая подменяет AIS судна. По новому местоположению, танкер повернул на юг, в сторону Испании, а в действительности судно направилось к порту Венесуэлы, чтобы получить там нефть.

Помимо изменения данных AIS в водах Северной Великобритании команде пришлось подделывать сертификаты. Также по пути в Венесуэлу в "липовых" данных меняли и название судна.

Кому принадлежит теневой флот РФ

Танкеры Zolos, которые удалось обнаружить журналистам, принадлежат компаниям c Маршалловых островов. Это оффшорная юрисдикция, которая не раскрывает бенефициаров юридических лиц, но эта компания, как и более сотни других, занимающихся перевозками нефти из санкционных юрисдикций, связана с семьей бывшего депутата одесского горсовета Виктора Баранского.

Баранский продвигал себя в украинской политике через пророссийскую партию "Оппозиционная платформа — За жизнь", Виктора Медведчука. И занимался морскими грузоперевозками. В феврале 2023 года Владимир Зеленский лишил Баранского гражданства, а спустя еще три месяца не менее девяти офшорных и российских компаний из его сети попали под санкции Украины.

Где сейчас находится Баранский — неизвестно. В ноябре 2023 он был в Стамбуле.

Zolos, через который на танкеры набирают моряков — ключевой элемент всей сети организаций, связанных с одесситом Виктором Баранским. Сам же Zolos зарегистрирован в Молдове. Журналисты издания Rise Moldova связывали эту фирму с еще девятью молдавскими компаниями, под управлением которых находились 24 танкера, перевозящих российскую нефть. Их объединяло то, что все компании были учреждены после 24 февраля 2022 года, имели один адрес, одинаковые финансовые отчеты и ошибки в них, а некоторые из владельцев приходились друг другу родственниками. Установить, кто стоит за этими компаниями, журналистам не удалось. Но все они связаны с Баранским через его мать, Лилию Дарий. Именно ее племянница, 45-летняя гражданка Молдовы Алина Самсон, в апреле 2023 года учредила Zolos Shipping.

Что известно о теневом флоте РФ

Моряки отмечают, что проверки флот часто проходит за взятки. Или корабли теневого российского флота просто не заходят в порты.

Низкое качество судов и отсутствие регулярных проверок в теневом флоте ведут к повышению риска взрывоопасности судна. "Я помню, был момент на пароходе, когда нам пришло письмо с рассказом о том, что взорвался танкер Pablo. Нам иногда направляют письма для обучения, то есть правила написаны кровью, и нам эту "кровь" отправляют и говорят: "Учитесь на их ошибках", — рассказал помощник капитана Иван.

Взрыв на танкере "Пабло"

Напомним, 26-летний танкер "Пабло" взорвался в мае 2023 года. Три члена экипажа пропали без вести. Экологической аварии удалось избежать, так как танкер был пуст: поставку в Китай он совершил несколькими месяцами ранее. Причиной взрыва стало накопление газа внутри пустого трюма танкера.

В 2023 году в водах рядом с Индонезией танкер "Евробалка", на котором работал матрос Павел, перекачивал с другого судна иранскую нефть методом Ship to Ship. В этот момент к ним подплыла береговая охрана Индонезии и начала стрелять по танкерам. Им пришлось срочно сниматься с якоря. "Евробалка" спряталась между островами, а потом моряки перекрашивали название судно. После они узнали, что второй танкер задержали. Речь идет о танкере MT Arman 114 под флагом Ирана, который заподозрили в "осуществлении незаконной перегрузочной деятельности" в водах Индонезии, сообщало Агентство морской безопасности.

Сюжет о задержании танкера "Арман"

До 2022 года на теневом флоте украинцы, россияне и грузины чаще всего работали вместе. С начала полномасштабной войны россиян стало больше.

Воровство на теневом флоте РФ

Механик Александр рассказывает, что воруют нефтепродукты с танкера по такой схеме: к одному судну подходит другое с трубой, "шлангуются", и выкачивают нефть насосом. Михаил из оккупированной Керчи объясняет, что обычно во время кражи к танкеру подходит небольшое судно-бункеровщик объемом около 3000 тонн, которое может принять порядка 20 тонн нефти. При этом морские танкеры перевозят во много раз больше — до 120 тысяч тонн нефтепродуктов. "Все в сговоре, — говорит моряк Александр, — капитан, старший механик, старпом — все договариваются между собой и делят. Рядовым в итоге тоже достается". Деньги "местные дельцы, которые воруют нефть", передают экипажу наличными. По словам Михаила, на борт танкера буквально "поднимается ведро с деньгами".

Далее Александр рассказывает, что нефть либо отправляют на другое судно для перепродажи, либо сливают в огромную бочку, которую заранее устанавливает покупатель, прямо в море. По словам Александр, во время одного из случаев воровства в Zolos примерно два года назад капитан успел "свинтить" с полутора миллионами долларов, а старший помощник сбежал с 800 тысячами долларов. С судна выкачали около 70 тысяч тонн нефтепродуктов.

Напомним, в начале декабря Фокус писал о теневом флоте России и о том, как он продолжает работать даже находясь под санкциями.