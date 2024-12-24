Старезні судна і злодійство: як працюють моряки на тіньовому флоті Росії (відео)

На танкерах тіньового флоту РФ траплялися пожежі, вони ледь не сідали на мілину і буквально розсипалися в пил, проржавівши наскрізь. Але нестачі в моряках немає, бо туди беруть навіть без кваліфікації.

Related video

Російський, так званий, тіньовий флот, який таємно перевозить нафту і нафтопродукти по всьому світу, опинився в новинах після того, як одразу два російські танкери розвалилися на частини в Чорному морі та спровокували екологічну кризу на узбережжі, коли на пляжах Анапи опинилися тонни мазуту. Але подібні кораблі зараз плавають по всьому світу. Про роботу на тіньовому флоті розповіли деякі моряки. Про це пише "Верстка".

Влітку 2023 року танкер, на якому працював механік Олександр, перевозив російську нафту в Індію через Суецький канал: "Ми [моряки] вийшли на палубу. Усі чомусь почали бігати навколо, а ми не розуміємо, що відбувається. Бачимо, що за нами йде судно, і воно починає гальмувати. Ми мали потихеньку наліво повертати, але йшли вперед. Я подумав, може, це якийсь маневр — піти вперед, а потім різко здати. Але ні: у нас відмовила рулівка".

Танкеру було вже понад двадцять років. Олександр і його колеги говорили керівництву, що судно давно треба віддати на ремонт у док, а не намагатися полагодити своїми силами. У підсумку корабель ледь не сів на мілину, але рулівка запрацювала через 20 хвилин і капітан зміг повернути.

Нафтовий танкер, що належить компанії Zolos Фото: Верстка

"Ми могли б стати другим "Евер Гівеном", — пожартував механік.

Танкер, на якому працював Олександр, входив до "тіньового флоту" Росії. Це поняття виникло у 2018 — 2019 роках, коли США посилили санкції проти Ірану та Венесуели, щоб обмежити експорт нафти з цих країн. До такого флоту належать танкери, які використовують для обходу санкцій та інших обмежень на торгівлю нафтою і нафтопродуктами.

Росія почала скуповувати танкери для тіньового флоту після введення стелі ціни на російську нафту в грудні 2022 року. Тоді країни "Великої вісімки", Євросоюз і Австралія встановили обмеження в 60 доларів за барель, щоб скоротити доходи Росії від експорту без різкого обмеження поставок. Компанії не мають права легально перевозити або страхувати російську нафту, продану дорожче.

Скільки російських тіньових танкерів задіяно в торгівлі російської нафти, неможливо підрахувати. Дослідницька компанія Vortexa повідомляла, що до грудня 2023 року російську нафту перевозило до 1089 танкерів. У тіньовому флоті Росії 2024 року було задіяно приблизно 300 — 350 танкерів, які останнім часом беруть активну участь у торгівлі російською нафтою.

Як моряки влаштовуються на тіньовий флот Росії

Журналісти виявили на кількох профільних форумах, що багато моряків з Росії і навіть з України останні два роки працевлаштовуються на тіньовий флот через молдавську компанію під назвою Zolos. У моряків багато претензій до роботодавця: на тіньовому флоті часто трапляються міжнаціональні конфлікти, порушуються права моряків і не дотримуються техніки безпеки, що може призвести до екологічних катастроф. На роботу часто приймають надто молодих або вікових працівників із низькою кваліфікацією "Zolos — компанія для піонерів і пенсіонерів, — іронічно зауважує Іван.- А взагалі там прохідний двір і люди надовго не затримуються". Зарплата від 800 доларів до 1800. У багатьох працівників немає профільної освіти.

Які проблеми на тіньовому флоті Росії

Несправності — звичайна справа для тіньового флоту. Власники таких суден намагаються уникати перевірок і нехтують безпекою.

Матрос Михайло з окупованого Криму потрапив на судно компанії Zolos під Новий рік 2023 року: "Де не тицьни пальцем, [іржа] сипалася як коржі, наче торт листковий. І це треба все відбити, підмести, зачистити, зафарбувати. Це забирає дуже багато сил — і здоров'я, тому що ти дихаєш цим". За півгодини матрос міг зібрати двадцятикілограмове відро іржі.

Механік Олександр літав у Дубай на "приймання" судна кампанії Zolos. Він згадує, що на самому танкері був зламаний кондиціонер і морякам довелося робити ремонт судна за спеки 40 градусів. Палуба і всі внутрішні приміщення танкера нестерпно нагрілися — через спеку спати доводилося на палубі, витягнувши туди дивани і ковдри.

У машинному відділенні потрібно було полагодити дизельний мотор. Там було настільки спекотно, що Олександр не міг перебувати в приміщенні понад пів години. Один із механіків зголосився працювати в машинному відділенні довше і в підсумку помер від інфаркту. А танкер після ремонту попрямував забирати вантаж до Росії.

Нафтовий танкер, що належить компанії Zolos Фото: Верстка

"Насамперед, це небезпечно для життя — працювати на тіньовому флоті. По-друге, може загрожувати в'язниця", — скаржиться матрос Михайло. І він має рацію. Якщо танкер бере участь у перевезенні нафти з країн, на які накладено міжнародні санкції (наприклад, Іран або Венесуела), члени екіпажу також можуть понести відповідальність.

За 2024 рік Росія збільшила місткість нафтових танкерів на 70%, писала в жовтні Financial Times із посиланням на дослідження Київської школи економіки (KSE). Обсяг російської нафти, яку перевозить тіньовий флот, зріс із 2,4 млн барелів на добу в червні 2023 року до 4,1 млн барелів у червні 2024 року. Зростання триває, попри те, що під санкції потрапляють все нові російські компанії, що займаються транспортуванням нафти, і самі танкери, які були помічені в цьому. На створення тіньового флоту Росія, за оцінками KSE, витратила 10 млрд доларів. Танкери перебувають у поганому технічному стані і недостатньо застраховані.

"Двадцять років танкер відпрацював, його треба здавати на металобрухт, як роблять нормальні компанії. У моряків є така фраза "на цвяхи відправляють". Як тільки танкер на цвяхи відправляють — Zolos його купує", — розповів Михайло.

Головне, що підробляють на тіньовому танкері — геолокацію. На танкерах відключають транспондери автоматичної ідентифікаційної системи (AIS), щоб приховати курс рейсу і місцезнаходження. Цим займався й Іван. З Усть-Луги судно, на якому він працював, попрямувало через Балтійське море в бік Великої Британії. Коли танкер був недалеко від північної частини країни, Іван увімкнув на робочому ноутбуці спеціальну програму, яка підміняє AIS судна. За новим місцем розташування, танкер повернув на південь, у бік Іспанії, а насправді судно попрямувало до порту Венесуели, щоб отримати там нафту.

Крім зміни даних AIS у водах Північної Великої Британії команді довелося підробляти сертифікати. Також дорогою до Венесуели в "липових" даних змінювали і назву судна.

Кому належить тіньовий флот РФ

Танкери Zolos, які вдалося виявити журналістам, належать компаніям з Маршаллових островів. Це офшорна юрисдикція, яка не розкриває бенефіціарів юридичних осіб, але ця компанія, як і більш ніж сотня інших, що займаються перевезенням нафти із санкційних юрисдикцій, пов'язана з сім'єю колишнього депутата одеської міськради Віктора Баранського.

Баранський просував себе в українській політиці через проросійську партію "Опозиційна платформа — За життя", Віктора Медведчука. І займався морськими вантажоперевезеннями. У лютому 2023 року Володимир Зеленський позбавив Баранського громадянства, а ще через три місяці щонайменше дев'ять офшорних і російських компаній із його мережі потрапили під санкції України.

Де зараз перебуває Баранський — невідомо. У листопаді 2023 року він був у Стамбулі.

Zolos, через який на танкери набирають моряків, — ключовий елемент усієї мережі організацій, пов'язаних з одеситом Віктором Баранським. Сам же Zolos зареєстрований у Молдові. Журналісти видання Rise Moldova пов'язували цю фірму з іще дев'ятьма молдовськими компаніями, під управлінням яких перебували 24 танкери, що перевозять російську нафту. Їх об'єднувало те, що всі компанії були засновані після 24 лютого 2022 року, мали одну адресу, однакові фінансові звіти і помилки в них, а деякі з власників були один одному родичами. Встановити, хто стоїть за цими компаніями, журналістам не вдалося. Але всі вони пов'язані з Баранським через його матір, Лілію Дарій. Саме її племінниця, 45-річна громадянка Молдови Аліна Самсон, у квітні 2023 року заснувала Zolos Shipping.

Що відомо про тіньовий флот РФ

Моряки зазначають, що перевірки флот часто проходить за хабарі. Або кораблі тіньового російського флоту просто не заходять у порти.

Низька якість суден і відсутність регулярних перевірок у тіньовому флоті ведуть до підвищення ризику вибухонебезпечності судна. "Я пам'ятаю, був момент на пароплаві, коли нам прийшов лист із розповіддю про те, що вибухнув танкер Pablo. Нам іноді надсилають листи для навчання, тобто правила написані кров'ю, і нам цю "кров" надсилають і кажуть: "Вчіться на їхніх помилках", — розповів помічник капітана Іван.

Вибух на танкері "Пабло"

Нагадаємо, 26-річний танкер "Пабло" вибухнув у травні 2023 року. Три члени екіпажу зникли безвісти. Екологічної аварії вдалося уникнути, оскільки танкер був порожній: поставку в Китай він здійснив кількома місяцями раніше. Причиною вибуху стало накопичення газу всередині порожнього трюму танкера.

2023 року у водах поруч з Індонезією танкер "Євробалка", на якому працював матрос Павло, перекачував з іншого судна іранську нафту методом Ship to Ship. У цей момент до них підпливла берегова охорона Індонезії і почала стріляти по танкерах. Їм довелося терміново зніматися з якоря. "Євробалка" сховалася між островами, а потім моряки перефарбовували назву судна. Опісля вони дізналися, що другий танкер затримали. Йдеться про танкер MT Arman 114 під прапором Ірану, який запідозрили у "здійсненні незаконної перевантажувальної діяльності" у водах Індонезії, повідомляло Агентство морської безпеки.

Сюжет про затримання танкера "Арман"

До 2022 року на тіньовому флоті українці, росіяни і грузини найчастіше працювали разом. Від початку повномасштабної війни росіян стало більше.

Крадіжки на тіньовому флоті РФ

Механік Олександр розповідає, що крадуть нафтопродукти з танкера за такою схемою: до одного судна підходить інше з трубою, "шлангуються", і викачують нафту насосом. Михайло з окупованої Керчі пояснює, що зазвичай під час крадіжки до танкера підходить невелике судно-бункерувальник об'ємом близько 3000 тонн, яке може прийняти близько 20 тонн нафти. При цьому морські танкери перевозять у багато разів більше — до 120 тисяч тонн нафтопродуктів. "Усі в змові, — каже моряк Олександр, — капітан, старший механік, старпом — усі домовляються між собою і ділять. Рядовим у підсумку теж дістається". Гроші "місцеві ділки, які крадуть нафту", передають екіпажу готівкою. За словами Михайла, на борт танкера буквально "піднімається відро з грошима".

Далі Олександр розповідає, що нафту або відправляють на інше судно для перепродажу, або зливають у величезну бочку, яку заздалегідь встановлює покупець, просто в морі. За словами Олександр, під час одного з випадків крадіжки в Zolos приблизно два роки тому капітан встиг "свинчити" з півтора мільйонами доларів, а старший помічник втік з 800 тисячами доларів. Із судна викачали близько 70 тисяч тонн нафтопродуктів.

Нагадаємо, на початку грудня Фокус писав про тіньовий флот Росії і про те, як він продовжує працювати навіть перебуваючи під санкціями.