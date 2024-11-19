Названий "російською плавучою бомбою" танкер скинув аміак у Північному морі (карта)

Судно MV Ruby раніше відмовили в заході в порти Норвегії та Литви, але воно постійно "ламалося" біля стратегічних портів Північної Європи.

Танкер "Рубі", який ЗМІ прозвали "російською плавучою бомбою", скинув вантаж аміачної селітри біля узбережжя Норфолку, отруївши морську флору і фауну. Інцидент стався на тлі ще однієї диверсії в цьому регіоні — обриві оптоволоконних кабелів у Балтійському морі, в якому також підозрюють Росію, оскільки біля узбережжя Великої Британії було помічено російський шпигунський корабель "Янтар". Про інцидент пише Daily Mail.

Нерозкрита кількість аміачної селітри входила до складу 20 000-тонного вантажу добрив, який перебував на борту пошкодженого судна, яке охрестили "плавучою бомбою уповільненої дії".

Судно MV Ruby прибуло до Грейт-Ярмута 28 жовтня після того, як йому відмовили в заході в порти Норвегії та Литви, оскільки його вантаж нітрату амонію визнали занадто небезпечним. Адже саме ця речовина вибухнула 2020 року в порту Бейрута, знищивши його.

Загадковий вояж танкера "Рубі"

Його оператори сподівалися перевантажити вантаж на інше судно, що стоїть поруч, щоб дозволити судну MV Ruby відремонтувати отримане в морі пошкодження.

Однак керівники ради Норфолку стверджують, що операція зіткнулася з труднощами, коли з'ясувалося, що частина добрив забруднена, що потенційно робить поводження з ними більш ризикованим.

Суднові записи стеження показують, що судно MV Ruby покинуло зовнішню гавань міста в суботу приблизно о 10 ранку і вийшло за межі 12-мильної зони міжнародних вод.

Потім судно провело понад 30 годин, кружляючи навколо острова, поки його вантаж, мабуть, не був скинутий у Північне море, перш ніж його дозволили повернутися в порт у понеділок.

Танкер "Рубі" Фото: Captain-Khayyam

Нітрат амонію добре розчиняється в морській воді і може спричиняти евтрофікацію, за якої прискорений ріст водоростей призводить до виснаження кисню, що завдає шкоди водній флорі та фауні.

Аміак також шкідливий для риб, оскільки він ушкоджує нервову систему, а нітрати в кровоносній системі риб ускладнюють засвоєння ними кисню.

Грем Плант, заступник голови міської ради Грейт-Ярмута, заявив сьогодні: "Наскільки я розумію, частина вантажу виявилася забрудненою, і хтось вирішив, що це гарна ідея — утилізувати її в морі. Особисто я спочатку не хотів, щоб корабель був тут, і я роздратований тим, що він повернувся. Я представляю спільноту Грейт-Ярмута і вважаю, що необхідне якесь пояснення. Було дано запевнення, що вантаж на 100 відсотків безпечний, коли він прибув, але насправді він має бути на 110 відсотків безпечним. Нам сказали, що у них є всі необхідні знання, щоб розвантажити його, і тут відбувається це".

Російському судну, що перевозить 20 000 тонн вибухівки, прозваному "плаваючою бомбою", дозволили пришвартуватися в порту Великої Британії після кількох тижнів простою біля берегів

Представник компанії Peel Ports, яка управляє зовнішньою гаванню Грейт-Ярмута, відмовився підтвердити або спростувати інформацію про те, що аміачна селітра була скинута в море з судна, заявивши, що вони не можуть коментувати нічого, що не відбулося в порту.

Що відомо про танкер "Рубі"

Зареєстроване на Мальті судно MV Ruby вийшло з російського порту Кандалакша зі своїм вантажем наприкінці серпня, але сіло на мілину і нібито пошкодило гребний гвинт, кермо і корпус.

Танкер "Рубі" Фото: Captain-Khayyam

Судно, яке, як повідомляється, прямувало до Африки, на початку вересня зайшло в норвезький порт Тромсе для ремонту, але було змушене залишити його через припущення, що з'явилися у ЗМІ, про ризики, пов'язані з його вантажем.

Судно MV Ruby також не пустили на ремонт у Литві, і зрештою воно опинилося на якорі в Ла-Манші.

Подорожжю танкера зацікавився Джейкоб Каарсбо, фахівець із трансатлантичної безпеки і старший аналітик європейського аналітичного центру в Копенгагені.

Каарсбо переконаний, що "Рубін" подорожує за дорученням Кремля. Його теза: "Йдеться про тестування західних держав". Як країни реагують, коли судно з небезпечним вантажем наближається до міст або критично важливої інфраструктури? Якщо влада здивується цьому, як вона діятиме? Чи дозволять кораблю зайти в порт?

"Рубі" ходить під прапором Мальти й управляється компанією в Лівані. Повідомляється, що судно належить сирійській компанії Samin Shipping і перевозить російські товари. Але під час свого вояжу, який триває з 22 серпня, танкер, який пов'язують із російським тіньовим флотом, так і не дістався пункту призначення, Канарських островів, а натомість блукає біля берегів Північної Європи та стає на якір біля стратегічних портів, як-от норвезький острів Андоя, де розташована військова база. Також змінювався пункт призначення "Рубі" — в якийсь момент він прямував на Мальту.

Нагадаємо, 17 листопада в Балтійському морі сталося одразу два обриви оптоволоконного інтернет-кабелю: між Фінляндією і Німеччиною та між Швецією і Литвою. А за кілька днів до цього, біля узбережжя Великої Британії та Ірландії був помічений російський шпигунський корабель "Янтарь". Вважається, що цей російський корабель має на озброєнні сучасні малопомітні підводні човни, за допомогою яких можна перерізати кабелі під водою на глибині до 6 000 метрів.