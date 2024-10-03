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Вибуховий тест Заходу: що відомо про таємничий вояж корабля "Рубін" із Росії

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Фото: Captain-Khayyam | Вантажний танкер "RUBY", який прозвали "Плавучою бомбою"

Вантажний танкер "RUBY" змусив похвилюватися працівників портів по всій Європі, коли блукав морями з вантажем нітрату амонію на борту. Саме ця речовина 2020 року знищила порт Бейрута.

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Танкер "RUBY" (Рубін), раніше носив назву "Леді Амна", він ходить під прапором Мальти, управляється компанією в Лівані, належить фірмі з Сирії і перевозить товари з Росії. Експерти з трансатлантичної безпеки вважають, що його нещодавня довга подорож Європою з вантажем небезпечної речовини нітрат амонію була тестом ЄС на пильність. Докладніше про "Рубін" і його подорож розповіло видання NZZ.

Подорожжю танкера зацікавився Джейкоб Каарсбо, фахівець із трансатлантичної безпеки і старший аналітик європейського аналітичного центру в Копенгагені. Останніми тижнями він уважно стежив за переміщеннями танкера "Рубін" і каже: "Я думаю, що дуже малоймовірно, що судно мало намір перевозити добрива з пункту А в пункт Б".

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Вантажний танкер "RUBY"
Фото: Captain-Khayyam

Каарсбо переконаний, що "Рубін" подорожує за дорученням Кремля. Його теза: "Йдеться про тестування західних держав". Як країни реагують, коли судно з небезпечним вантажем наближається до міст або критично важливої інфраструктури? Якщо влада здивується цьому, як вона діятиме? Чи дозволять кораблю зайти в порт?

На думку Каарсбо, під час вояжу "Рубіна" Кремль отримував відповіді на запитання, які в майбутньому можуть стати йому в пригоді для гібридних операцій.

Він нагадує, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, в Європі почастішали дивні інциденти: поїзди сходять з рейок, сигнали GPS глушать, на східному кордоні Фінляндії з'являються мігранти з третіх країн, таких як Ємен і Сомалі. На перший погляд події здаються не пов'язаними одна з одною, але факти вказують в одному напрямку: на Москву. Експерти говорять про гібридні атаки. Кремль намагається створити невизначеність.

"Рубін" також потрапив у заголовки газет і спричинив ажіотаж в останні тижні. Нітрат амонію, що перебував на борту вантажного судна, призвів до вибуху в Бейруті 2020 року, унаслідок якого загинули 218 осіб. Але щодня морями подорожує незліченна кількість кораблів, що перевозять небезпечні вантажі. Росія — один із найбільших виробників аміачної селітри, а Лас-Пальмас — один із найважливіших портів, через які Росія перевозить товари в країни Африки. Поки що це не викликає підозр.

Але Каарсбо вважає, що танкер "Рубін" — незвичайне вантажне судно.

Чому плавання танкера "Рубін" викликало підозри

Структура власності дає першу підказку: "Рубін" ходить під мальтійським прапором і управляється компанією в Лівані. Повідомляється, що судно належить сирійській компанії Samin Shipping і перевозить російські товари. Каарсбо вважає, що "Рубін" є частиною тіньового флоту Росії.

Після нападу на Україну західні країни жорстко обмежили торгівлю з Росією. Путін обходить західні санкції за допомогою так званого тіньового флоту. Сюди входять застарілі судна, які ходять під прапорами третіх країн і перевозять із Росії до світу товари, що підпадають під санкції, як-от нафту або скраплений природний газ (СПГ). Аміачної селітри в списку санкцій немає, але у "Рубіна" могла бути інша місія.

Сумніви в намірах теплохода "RUBY" виникають, якщо придивитися до маршруту корабля.

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Маршрут вантажного танкера "RUBY"

22 серпня вантажне судно "Рубін" виходить із російського портового міста Кандалакша. На борту: 20 000 тонн аміачної селітри, вибухонебезпечного добрива. Судячи з бортового журналу, вантаж планують доставити в Лас-Пальмас на іспанських Канарських островах.

На південь від Кольського півострова судно сідає на мілину, але не повертається в Росію, не просить допомоги, а продовжує шлях у Норвезьке море.

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Танкер "Рубін", який блукав біля Північної Європи з небезпечним вантажем на борту
Фото: Captain-Khayyam

Судно знову потрапило в біду на північ від Норвегії. У ніч на 25 серпня "Рубін" зайшов у норвезьку економічну зону — імовірно, корабель шукав там укриття від шторму. Але Каарсбо зазначає, що проблеми у "Рубіна" виникали, коли танкер наближався до критичної інфраструктури. Він змінював курс перед портовим містом Тромсе, перед островом Андойя, де розташовані військова база і космодром, замість Лас-Пальмас його пункт призначення став литовською Клайпедою, а потім він раптово попрямував на Мальту.

Безладний вояж танкера не залишився непоміченим, ЗМІ прозвали його "Плавучою російською бомбою", і влада країн, де він пропливав, проявила пильність: Норвегія відправила буксири супроводжувати "Рубін", Данія, Швеція і Литва заздалегідь заявили, що не допустять вантажне судно з його небезпечним вантажем у свої порти. Зараз танкер перебуває в Північному морі.

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Протока Великий Бельт
Фото: Скриншот

Данія давно хотіла обмежити прохід підозрілих танкерів через Великий Бельт, протоку, яка пов'язує протоку Каттегат і Балтійське море. І йдеться не тільки про введення санкцій проти Росії. Тіньовий флот становить небезпеку для довкілля, оскільки кораблі не тільки перебувають у поганому стані, а й ходять з екіпажами, не знайомими з Балтійським морем, яким складно маневрувати. Справа "Рубіна" — це свого роду перемога. Але Каарсбо вважає, що Росія й надалі тестуватиме реакцію країн НАТО і ЄС, посилаючи кораблі і розраховуючи на морську взаємовиручку, переслідуючи свої власні цілі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як тіньовий флот Росії допомагає вбивати українців і продовжувати війну.