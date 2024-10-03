Взрывной тест Запада: что известно о таинственном вояже корабля "Рубин" из России

Грузовой танкер "RUBY" заставил поволноваться работников портов по всей Европе, когда блуждал по морям с грузом нитрата аммония на борту. Именно это вещество в 2020 году уничтожило порт Бейрута.

Related video

Танкер "RUBY" (Рубин), ранее носил название "Леди Амна", он ходит под флагом Мальты, управляется компанией в Ливане, принадлежит фирме из Сирии и перевозит товары из России. Эксперты по трансатлантической безопасности считают, что его недавнее долгое путешествие по Европе с грузом опасного вещества нитрат аммония было тестом ЕС на бдительность. Подробнее о "Рубине" и его путешествии рассказало издание NZZ.

Путешествием танкера заинтересовался Джейкоб Каарсбо, специалист по трансатлантической безопасности и старший аналитик европейского аналитического центра в Копенгагене. В последние недели он внимательно следил за перемещениями танкера "Рубин" и говорит: "Я думаю, что весьма маловероятно, что судно намеревалось перевозить удобрения из пункта А в пункт Б".

Грузовой танкер "RUBY" Фото: MarineTraffic.com

Каарсбо убежден, что "Рубин" путешествует по поручению Кремля. Его тезис: "Речь идет о тестировании западных государств". Как страны реагируют, когда судно с опасным грузом приближается к городам или критически важной инфраструктуре? Если власти удивятся этому, как они будут действовать? Позволят ли кораблю зайти в порт?

По мнению Каарсбо, во время вояжа "Рубина" Кремль получал ответы на вопросы, которые в будущем могут ему пригодиться для гибридных операций.

Он напоминает, что с начала полномасштабного вторжения России на Украину, в Европе участились странные инциденты: поезда сходят с рельсов, сигналы GPS глушатся, на восточной границе Финляндии появляются мигранты из третьих стран, таких как Йемен и Сомали. На первый взгляд события кажутся не связанными друг с другом, но факты указывают в одном направлении: на Москву. Эксперты говорят о гибридных атаках. Кремль пытается создать неопределенность.

"Рубин" также попал в заголовки газет и вызвал ажиотаж в последние недели. Нитрат аммония, находившийся на борту грузового судна, привел к взрыву в Бейруте в 2020 году, в результате которого погибли 218 человек. Но каждый день по морям путешествует бесчисленное количество кораблей, перевозящих опасные грузы. Россия — один из крупнейших производителей аммиачной селитры, а Лас-Пальмас — один из важнейших портов, через которые Россия перевозит товары в страны Африки. Пока что это не вызывает подозрений.

Но Каарсбо считает, что танкер "Рубин" — необычное грузовое судно.

Почему плавание танкера "Рубин" вызвало подозрения

Структура собственности дает первую подсказку: "Рубин" ходит под мальтийским флагом и управляется компанией в Ливане. Сообщается, что судно принадлежит сирийской компании Samin Shipping и перевозит российские товары. Каарсбо считает, что "Рубин" является частью теневого флота России.

После нападения на Украину западные страны жестко ограничили торговлю с Россией. Путин обходит западные санкции с помощью так называемого теневого флота. Сюда входят устаревшие суда, которые ходят под флагами третьих стран и перевозят из России в мир товары, подпадающие под санкции, такие как нефть или сжиженный природный газ (СПГ). Аммиачной селитры в санкционном списке нет, но у "Рубина" могла быть другая миссия.

Сомнения в намерениях теплохода "RUBY" возникают, если присмотреться к маршруту корабля.

Маршрут грузового танкера "RUBY"

22 августа грузовое судно "Рубин" выходит из российского портового города Кандалакша. На борту: 20 000 тонн аммиачной селитры, взрывоопасного удобрения. Судя по бортовому журналу, груз предполагается доставить в Лас-Пальмас на испанских Канарских островах.

К югу от Кольского полуострова судно садиться на мель, но не возвращается в Россию, не запрашивает помощь, а продолжает путь в Норвежское море.

Танкер "Рубин", который блуждал у Северной Европы с опасным грузом на борту Фото: MarineTraffic.com

Судно снова попало в беду к северу от Норвегии. В ночь на 25 августа "Рубин" зашел в норвежскую экономическую зону – предположительно, корабль искал там укрытие от шторма. Но Каарсбо отмечает, что проблемы у "Рубина" возникали, когда танкер приближался к критической инфраструктуре. Он менял курс перед портовым городом Тромсе, перед островом Андойя, где расположены военная база и космодром, вместо Лас-Пальмас его пункт назначения стал литовской Клайпедой, а потом он внезапно направился на Мальту.

Беспорядочный вояж танкера не остался незамеченным, СМИ прозвали его "Плавучей русской бомбой", и власти стран, где он проплывал, проявили бдительность: Норвегия отправила буксиры сопровождать "Рубин", Дания, Швеция и Литва заранее заявили, что не допустят грузовое судно с его опасным грузом в свои порты. Сейчас танкер находится в Северном море.

Пролив Большой Бельт Фото: Скриншот

Дания давно хотела ограничить проход подозрительных танкеров через Большой Бельт, пролив, который связывает пролив Каттегат и Балтийское море. И речь идет не только о введении санкций против России. Теневой флот представляет опасность для окружающей среды, поскольку корабли не только находятся в плохом состоянии, но и ходят с экипажами, не знакомыми с Балтийским морем, которым сложно маневрировать. Дело "Рубина" — это своего рода победа. Но Каарсбо считает, что Россия и дальше будет тестировать реакцию стран НАТО и ЕС, посылая корабли и рассчитывая на морскую взаимовыручку, преследуя свои собственные цели.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как теневой флот России помогает убивать украинцев и продолжать войну.