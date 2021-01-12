Интерпол объявил в розыск двух россиян по делу о взрыве в Бейруте

Речь идет о бывшем капитане судна и российском бизнесмене — владельце судна.

Интерпол объявил в розыск двух россиян и одного португальца по делу о взрыве в Бейруте. Об этом сообщает Associated Press.

Запрос в Интерпол инициирован прокуратурой Ливана. По данным издания, местные СМИ написали, что разыскиваемые — бывший капитан судна Борис Прокошев и Игорь Гречушкин, российский бизнесмен, проживающий на Кипре, который купил грузовое судно в 2012 году. Также разыскивают португальца Жоржи Мануэла Нету Морейру, который в 2014 году осматривал груз нитрата аммония.

Прокошев рассказал изданию, что устроился на судно в Турции в 2013 году, после того как предыдущий экипаж уволился из-за невыплаты заработной платы. Гречушкин, проживающий на Кипре, получил 1 миллион долларов за транспортировку опасного груза из Грузии в Мозамбик, сказал бывший капитан.

После взрыва были арестованы около 30 человек, большинство из которых — сотрудники порта и таможни. В прошлом месяце прокурор, расследовавший взрыв, Фади Савван предъявил обвинения временному премьер-министру Ливана Хасану Диабу и трем бывшим министрам, обвинив их в халатности, приведшей к гибели людей.

Напомним, 4 августа в порту столицы Ливана прогремел взрыв огромной мощности. В результате – почти две сотни людей погибли и десятки тысяч – остались без жилья.

Порт столицы Ливана был уничтожен полностью, от взрыва пострадала половина городских построек. Выбиты стекла и витрины не только в прилегающих к порту кварталах, но и в радиусе 20 км.

Согласно результатам первоначального расследования, причиной взрыва в Бейруте стало бездействие и халатность в хранении взрывоопасных материалов, в частности, селитры.