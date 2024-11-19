Прозванный "российской плавучей бомбой" танкер скинул аммиак в Северном море (карта)

Судно MV Ruby ранее оказали в заходе в порты Норвегии и Литвы, но оно постоянно "ломалось" у стратегических портов Северной Европы.

Танкер "Руби", который СМИ прозвали "российской плавучей бомбой", сбросил груз аммиачной селитры у побережья Норфолка, отравив морскую флору и фауну. Инцидент произошел на фоне еще одной диверсии в этом регионе – обрыве оптоволоконных кабелей в Балтийском море, в котором также подозревают Россию, так как у побережья Великобритании был замечен российский шпионский корабль "Янтарь". Об инциденте пишет Daily Mail.

Нераскрытое количество аммиачной селитры входило в состав 20 000-тонного груза удобрений, находившегося на борту поврежденного судна, которое окрестили "плавучей бомбой замедленного действия".

Судно MV Ruby прибыло в Грейт-Ярмут 28 октября после того, как ему отказали в заходе в порты Норвегии и Литвы, поскольку его груз нитрата аммония посчитали слишком опасным. Так как именно это вещество взорвалось в 2020 году в порту Бейрута, уничтожив его.

Загадочный вояж танкера "Руби"

Его операторы надеялись перегрузить груз на другое судно, стоящее рядом, чтобы позволить судну MV Ruby отремонтировать полученное в море повреждение.

Однако руководители совета Норфолка утверждают, что операция столкнулась с трудностями, когда выяснилось, что часть удобрений загрязнена, что потенциально делает обращение с ними более рискованным.

Судовые записи слежения показывают, что судно MV Ruby покинуло внешнюю гавань города в субботу около 10 утра и вышло за пределы 12-мильной зоны международных вод.

Затем судно провело более 30 часов, кружа вокруг острова, пока его груз, по-видимому, не был сброшен в Северное море, прежде чем его разрешили вернуться в порт в понедельник.

Танкер "Руби" Фото: MarineTraffic.com

Нитрат аммония хорошо растворяется в морской воде и может вызывать эвтрофикацию, при которой ускоренный рост водорослей приводит к истощению кислорода, что наносит вред водной флоре и фауне.

Аммиак также вреден для рыб, поскольку он повреждает нервную систему, а нитраты в кровеносной системе рыб затрудняют усвоение ими кислорода.

Грэм Плант, заместитель председателя городского совета Грейт-Ярмута, заявил сегодня: "Насколько я понимаю, часть груза оказалась загрязненной, и кто-то посчитал хорошей идеей утилизировать ее в море. Лично я изначально не хотел, чтобы корабль был здесь, и я раздражен тем, что он вернулся. Я представляю сообщество Грейт-Ярмута и считаю, что необходимо какое-то объяснение. Были даны заверения, что груз на 100 процентов безопасен, когда он прибыл, но на самом деле он должен быть на 110 процентов безопасен. Нам сказали, что у них есть все необходимые знания, чтобы разгрузить его, и тут происходит это".

Российскому судну, перевозящему 20 000 тонн взрывчатки, прозванному "плавающей бомбой", разрешили пришвартоваться в порту Великобритании после нескольких недель простоя у берегов

Представитель компании Peel Ports, которая управляет внешней гаванью Грейт-Ярмута, отказался подтвердить или опровергнуть информацию о том, что аммиачная селитра была сброшена в море с судна, заявив, что они не могут комментировать ничего, что не произошло в порту.

Что известно о танкере "Руби"

Зарегистрированное на Мальте судно MV Ruby вышло из российского порта Кандалакша со своим грузом в конце августа, но село на мель и якобы повредило гребной винт, руль и корпус.

Танкер "Руби" Фото: MarineTraffic.com

Судно, которое, как сообщается, направлялось в Африку, в начале сентября зашло в норвежский порт Тромсе для ремонта, но было вынуждено покинуть его из-за появившихся в СМИ предположений о рисках, связанных с его грузом.

Судно MV Ruby также не пустили на ремонт в Литве, и в конечном итоге оно оказалось на якоре в Ла-Манше.

Путешествием танкера заинтересовался Джейкоб Каарсбо, специалист по трансатлантической безопасности и старший аналитик европейского аналитического центра в Копенгагене.

Каарсбо убежден, что "Рубин" путешествует по поручению Кремля. Его тезис: "Речь идет о тестировании западных государств". Как страны реагируют, когда судно с опасным грузом приближается к городам или критически важной инфраструктуре? Если власти удивятся этому, как они будут действовать? Позволят ли кораблю зайти в порт?

"Руби" ходит под флагом Мальты и управляется компанией в Ливане. Сообщается, что судно принадлежит сирийской компании Samin Shipping и перевозит российские товары. Но во время своего вояжа, который продолжается с 22 августа, танкер, который связывают с российским теневым флотом, так и не добрался до пункта назначения, Канарских островов, но вместо этого он блуждает у берегов Северной Европы и становится на якорь у стратегических портов, как норвежский остров Андойя, где находится военная база. Также менялся пункт назначения "Руби" – в какой-то момент он направлялся на Мальту.

Напомним, 17 ноября в Балтийском море произошло сразу два обрыва оптоволоконного интернет-кабеля: между Финляндией и Германией и между Швецией и Литвой. А за несколько дней до этого, у побережья Великобритании и Ирландии был замечен российский шпионский корабль "Янтарь". Считается, что этот российский корабль имеет на вооружении современные малозаметные подводные лодки, с помощью которых можно перерезать кабели под водой на глубине до 6 000 метров.