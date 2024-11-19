Второй за два дня: в Балтийском море поврежден еще один оптоволоконный кабель (карта)

Повреждение подводного интернет-кабеля заметили в воскресенье между Швецией и Литвой. Пропускная способность интернета в Литве сократилась на треть.

После сообщений об обрыве оптоволоконного интернет-кабеля на дне Балтийского моря между Финляндией и Швецией главный технический директор литовской телекоммуникационной компании Telia Андрюс Шемешкявичюс заявил, что кабель связи между Швецией и Литвой также был поврежден. Обрыв заметили в воскресенье 17 ноября. Об этом Шемешкявичюс сообщил литовскому телеканалу LRT.

По словам технического директора, обрыв подводного кабеля произошел 17 ноября около 10 часов утра.

"Системы сразу сообщили, что мы потеряли связь. Были проведены дальнейшие расследования и уточнения, и оказалось, что он был поврежден", — рассказал Шемешкявичюс.

Он пояснил, что компания Telia передает интернет-соединение в Литву через три кабеля. Следовательно, после повреждения одного из них пропускная способность интернета сократилась на треть. Технический директор сообщил, что неисправность удалось обойти и интернет-соединение для пользователей было восстановлено.

В Балтийском море проходит ряд подводных кабелей Фото: www.submarinecablemap.com

В CNN проанализировали подводные маршруты и пришли к выводу, что участок, где произошел обрыв финско-немецкого кабеля, находится на расстоянии около 100 км от литовско-шведского поврежденного оптоволокна.

Кроме того, журналисты CNN напомнили, что несколько недель назад Соединенные Штаты предупреждали о российской военной активности вокруг ключевых подводных кабелей и вероятности диверсий.

Отметим также, 15 ноября СМИ сообщали, что в зоне подводной энергетической и интернет-инфраструктуры в Ирландском море заметили шпионский корабль РФ. Корабль "Янтарь" был замечен на полпути между ирландским Дублином и британским Ливерпулем. Считается, что этот российский корабль имеет на вооружении современные малозаметные подводные лодки, с помощью которых можно перерезать кабели под водой на глубине до 6 000 метров.

Напомним, 18 ноября по неизвестным причинам оборвалось подводное оптоволокно в Балтийском море между Финляндией и Германией, которое служило единственным интернет-соединением между двумя странами. Точку обрыва будут искать вдоль оптоволоконного интернет-кабеля длиной более 1 000 км. В Финляндии сообщают, что ремонт может продлиться до двух недель.