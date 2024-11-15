Шпионский корабль РФ заметили у берегов Британии: плавал возле интернет-кабелей (фото)

Считается, что корабль "Янтарь" вооружен современными малозаметными подлодками "Русь" и "Консул", которые могут перерезать подводные кабели на глубине до 6000 метров.

Один из шпионских кораблей Путина был замечен у побережья Великобритании около трубопроводов и интернет-кабелей. Этому предшествовал случай в пятницу, когда истребители британских Королевских ВВС пришлось поднимать по тревоге на перехват российского военного самолета над Северным морем. Об этом пишет The Sun.

Корабли Королевского флота и самолеты-разведчики Королевских ВВС "Посейдон" следили за российским шпионским кораблем "Янтарь", который вошел в Ирландское море.

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Исследовательское судно было замечено на полпути между Дублином и Ливерпулем в четверг, 14 ноября.

За несколько дней до этого случая военный корабль, вооруженный гиперзвуковыми ракетами, прошел через Ла-Манш.

Британский корабль HMS Iron Duke следил за российским кораблем "Адмирал Головко", когда тот, по данным Москвы, проводил учения по борьбе с терроризмом.

Корабль "Янтарь"

Сейчас передвижения российского корабля отслеживают разведывательные самолеты и минный тральщик HMS Cattistock, сообщает Navy Lookout.

Корабль "Янтарь"

Считается, что "Янтарь" вооружен современными малозаметными подлодками, предназначенными для вмешательства в работу инфраструктуры связи. Подлодки классов "Русь" и "Консул" могут погружаться на глубину до 6000 метров.

Подводный аппарат "Русь"

Прежде появлялись сообщения о том, что жизненно важные подводные кабели могли использоваться для нанесения ущерба Великобритании.

"Янтарь" — судно водоизмещением 5700 тонн — в четверг на короткое время активировало свою автоматическую идентификационную систему (АИС), чтобы раскрыть свое местоположение. Разведывательный корабль проекта 22010 ранее нередко задерживался у побережья Великобритании.

"Янтарь" официально называют океанографическим исследовательским судном. В действительности же на нем есть оборудование для наблюдения и отслеживания пилотируемых и беспилотных глубоководных лодок.

Напомним, что 12 ноября сообщалось, что ветряные турбины могут мешать работе военных.

Также сообщалось, что в Швеции опасаются, что ветряные электростанции не дадут системе Patriot времени обнаружить российские подлодки.