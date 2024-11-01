Не обошлось без Москвы: в КНДР строят загадочный боевой корабль (фото)

По одной из версий на верфи в Нампхо строят субмарину-носителя баллистических ракет. Это предположение основывается на предыдущих сообщениях о сотрудничестве между Северной Кореей и РФ в сфере технологий для атомных подводных лодок.

Related video

В Северной Корее на верфи в городе Нампхо был построен новый стапель длиной 170 метров и шириной 30 метров, строительство которого началось в мае 2024 года. Это значимое событие для режима КНДР, так как стапель такого размера позволяет строить крупные военные корабли, что ранее было за пределами возможностей страны. Об этом 30 октября сообщил ресурс The Military Balance Blog Международного института стратегических исследований (IISS).

Спутниковые снимки подтверждают, что на стапеле уже ведется строительство судна, причем можно разглядеть секции корпуса, окрашенные красным грунтом. Два портальных крана, установленные на верфи, предназначены для перемещения этих секций. Однако детальное изучение постройки затруднено, так как над стапелем натянут каркас с маскировочной сеткой.

"Несмотря на добавление сетчатого навеса, спутниковые снимки все равно дают представление о размерах собираемого судна, особенно когда сегменты крыши снимаются, предположительно для облегчения доступа крана", — говорится в публикации.

Строительство 170-метрового стапеля в северокорейском городе Нампо Фото: Открытые источники

Спутниковый снимок верфи в Нампхо Фото: Maxar/IISS

Что строят на верфи

Комментируя событие обозреватели Defense Express отметили, что верфь в Нампхо уже зарекомендовала себя как объект двойного назначения. На этом предприятии строились не только гражданские суда, но и военные корабли, включая два корвета по проекту Amnok. Эти корветы с водоизмещением до 1500 тонн и длиной корпуса 80 метров на данный момент являются наиболее мощными боевыми единицами ВМС Северной Кореи.

"На этом фоне стоит упомянуть сообщения о том, что Северная Корея и Россия могут работать в том числе и по сегменту технологий для строительства атомных подводных лодок. Что в свою очередь приводит к выводу, что и в этой истории по новому проекту КНДР без РФ не обошлось", — подчеркнули аналитики.

В итоге эксперты выдвигают две основные версии относительно назначения нового стапеля:

Постройка надводного боевого корабля. В рамках этой версии предполагается, что Северная Корея может использовать стапель для создания более мощного надводного корабля, такого как ракетный фрегат. Это позволит КНДР значительно усилить свои военно-морские силы. Создание новой подводной лодки. Согласно другой версии, стапель может быть предназначен для строительства подводной лодки-носителя баллистических ракет. Это предположение основывается на предыдущих сообщениях о сотрудничестве между Северной Кореей и Россией в сфере технологий для атомных подводных лодок. Такая кооперация указывает на вероятность участия РФ в реализации новых проектов КНДР, особенно учитывая ограниченные ресурсы Северной Кореи.

Важно

КНДР создает собственный самолет AWACS: почему он до сих пор не взлетел, — эксперты

Ранее сообщалось, что в Северной Корее, предположительно, переделывают российские военные транспортные самолеты в платформы раннего обнаружения для военных потребностей страны. Аналитики ISW отметили, что самолет, над которым работают в КНДР, похож на российский А-50У.