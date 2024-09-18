КНДР создает собственный самолет AWACS: почему он до сих пор не взлетел, — эксперты

С момента начала работ по переработке Ил-76 в самолет ДРЛО северокорейские инженеры не продвинулись ни на шаг, отмечают аналитики. Это может быть связано с отсутствием оборудования, которое не предоставила Россия.

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В декабре 2023 года спутниковые снимки впервые зафиксировали, что Северная Корея приступила к созданию собственного самолета радиолокационного наблюдения на базе одного из имеющихся у страны транспортных самолетов Ил-76. Однако за год работы они не продвинулись от слова "совсем". Об этом 18 сентября рассказали обозреватели Defense Express.

Данный проект, направленный на разработку аналога российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (AWACS), вызвал интерес среди международных аналитиков, особенно на фоне запросов Пхеньяна к Москве о поставках современных истребителей Су-35С.

Развитие собственного самолета радиолокационного дозора выглядит логичным шагом в контексте усилий Пхеньяна по модернизации своих ВВС. Но к сентябрю 2024 года новые спутниковые снимки подтвердили, что проект КНДР по созданию самолета класса AWACS не продвинулся так, как ожидалось.

Несмотря на проведение ряда испытаний, таких как тестовые пробежки самолета в начале сентября 2024 года, установка радиолокационного комплекса на Ил-76 так и не была завершена. Согласно анализу Международного института стратегических исследований (IISS), этот факт указывает на серьезные технические трудности, с которыми сталкиваются северокорейские инженеры.

Аналитики IISS отмечают, что последовательность работ, выполненных КНДР, схожа с тем, как в свое время Россия, Китай и даже Ирак разрабатывали свои самолеты радиолокационного дозора на базе Ил-76. Однако в случае с Северной Кореей проект сталкивается с ограничениями, связанными с доступом к необходимым технологиям и оборудованию.

Первые сведения о переработке Ил-76 в КНДР

В чем причина задержки

Обозреватели отмечают, что одним из ключевых факторов, усложняющих создание самолета радиолокационного дозора, является ограниченное количество Ил-76 в распоряжении Северной Кореи — их всего три. Это сужает возможности для переделок и эксплуатации данных самолетов в роли полноценной системы AWACS.

Кроме того, в КНДР отсутствует инфраструктура, которая позволила бы эффективно передавать данные с таких самолетов на боевые самолеты, включая имеющиеся МиГ-29. В итоге, по мнению экспертов, даже при успешной реализации проекта, Ил-76 сможет выполнять лишь роль "летающего радиолокационного пикета" — мобильной платформы для мониторинга воздушного пространства с ограниченными возможностями по управлению боевыми действиями.

Ил-76 КНДР на переработке в самолет AWACS Ил-76 КНДР на переработке в самолет AWACS

По мнению аналитиков Defense Express, задержки в развитии северокорейского проекта могут быть связаны с отсутствием необходимого оборудования, которое Россия пока не передала КНДР. В условиях международных санкций и ограниченного доступа к технологиям Северная Корея зависит от помощи внешних партнеров, таких, как РФ.

Возможность передачи необходимых компонентов или даже дополнительных самолетов Ил-76 могла бы стать частью сделки между Россией и КНДР, где российская сторона, в обмен на поставки северокорейских боеприпасов, может предоставить помощь в развитии систем радиолокационного дозора.

Однако о передаче дополнительных Ил-76 Северной Корее со стороны РФ до сих пор сообщений не было. Это оставляет открытым вопрос о том, на какой стадии находится проект и насколько он может повлиять на модернизацию северокорейских ВВС.

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