Армия КНДР получила огромное количество ракет Hwasong-11D: какая огневая мощь систем

Эксперты отмечают, что военные Северно Кореи полагаются на простые решения в области баллистических ракет и, так как Hwasong-11D создана на базе советской "Точка-У", перехватить ее несложно, однако проблема в том, что речь идет о залпе в 1 000 ракет.

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На вооружение Северной Кореи было поставлено 250 комплексов с баллистическими ракетами малой дальности Hwasong-11D, что значительно усиливает ее военный потенциал и представляет существенную угрозу для региональной безопасности. Способность осуществить залп из 1 000 ракет вызывает серьезные опасения в Сеуле по поводу стратегических намерений КНДР и стабильности на Корейском полуострове. Детальнее о том, какую опасность представляют Hwasong-11D рассказали 6 августа обозреватели Army Recognition.

Hwasong-11D, также известная как Hwasongpho-11Ra, является баллистической ракетной системой с максимальной дальностью стрельбы 300 км. Это позволяет ей достигать целей на всей территории Южной Кореи, включая крупные городские центры, военные объекты и объекты критической инфраструктуры. Конструкция ракеты напоминает советскую систему "Точка-У", которая не отличается дальностью и точностью, но может быть развернута в больших количествах.

Боевая мощь и возможности Hwasong-11D

Точный потенциал боеголовок Hwasong-11D остается неясным, пишут эксперты, но предполагается, что ракеты могут быть оснащены различными обычными боеголовками, аналогичными "Точке-У". Возможность использования ядерных, химических или биологических боеприпасов не исключается, хотя такие данные не подтверждены. В то же время универсальность ракеты, способной нести различные типы полезной нагрузки, делает ее стратегически важной.

Фото: Открытые источники

В оценках ракетного комплекса также следует учитывать его мобильность и возможность быстрого развертывания. При этом ракета может быть запущена с нескольких платформ, что затрудняет ее обнаружение и перехват. Это позволяет КНДР быстро передислоцировать свои ракетные установки, делая их менее уязвимыми для ответных ударов.

Влияние на оборонную стратегию Южной Кореи

Авторы материала подчеркивают, что для Сеула развертывание Hwasong-11D требует переоценки его оборонных стратегий. Радиус действия ракеты охватывает большую часть территории Южной Кореи, включая густонаселенные районы и критически важные объекты инфраструктуры. А потенциал запуска до 1 000 ракет в одном залпе представляет собой серьезный вызов для систем противоракетной обороны Южной Кореи, таких как THAAD и Patriot, которые могут столкнуться с трудностями при одновременном перехвате такого большого количества ракет.

"Hwasong-11D значительно расширяет тактические возможности Северной Кореи, представляя существенную угрозу для Южной Кореи и региональной стабильности. Его способность наносить удары насыщения в сочетании с дальностью и мобильностью делает его грозным дополнением к военному арсеналу КНДР", — подытожили обозреватели.

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