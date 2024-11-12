Угроза для безопасности: как ветряные турбины могут мешать работе военных

Ветроэлектростанции могут создавать помехи на радарах ПВО и нарушать работу датчиков для обнаружения вражеских подлодок, предупреждают эксперты.

В ноябре этого года правительство Швеции заблокировало строительство 13 морских ветряных электростанций в Балтийском море, сославшись на неприемлемые риски безопасности. О том, как ветряные турбины могут мешать обороне, говорится в материале Defense News.

Как отмечают в издании, шведские власти аргументировали свое решение тем, что ветряные турбины могут помешать раннему оповещению страны о ракетном нападении со стороны Российской Федерации.

"Время реакции в случае ракетной атаки может составить от 2 минут до 60 секунд, если на пути будут ветровые электростанции", — заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон в социальной сети X.

Эксперты в комментарии порталу отметили, что помехи на радарах от ветряных электростанций – известная проблема. Некоторые из них выразили обеспокоенность тем, что по мере строительства все большего количества ветряных электростанций последствия могут ухудшиться.

"Помехи на радарах могут помешать управлению воздушным движением, прогнозированию погоды, обеспечению внутренней безопасности и выполнению задач национальной обороны", — сказал журналистам представитель Министерства энергетики США.

При этом чиновник отметил, что подавляющее большинство проектов в области ветроэнергетики не оказывают существенного влияния на радары.

В статье говорится, что есть несколько способов, которыми ветряные турбины могут мешать работе радиолокационных станций (РЛС). В частности, они могут отображаться на экране, потому что отражают электромагнитные волны. Лопасти движутся достаточно быстро, чтобы радары могли распознать их как движущиеся объекты.

По словам Бенджамина Карлсона, который руководит программой по смягчению помех на радарах ветряных турбин в Американских национальных лабораториях Сандия, его команда протестировала различные концепции решения проблемы, но "серебряной пули нет". Покрытие, поглощающее радиолокационные сигналы, стоит дорого и оставляет проблему слепых зон, а временные отключения турбин приводят к потерям для энергетики. Кроме того, РЛС сильно различаются, поэтому то, что может работать в одном случае, может быть бесполезно в другом.

В своих заявлениях Пол Йонсон также упоминал, что ветряные электростанции могут привести к сокращению возможностей сбора разведданных и нарушить работу датчиков, используемых для обнаружения подводных лодок. В целом, по его словам, строительство ветроэлектростанций будет иметь "неприемлемые последствия для безопасности Швеции".

По данным портала, компромиссы между строительством ветряных электростанций и работой радаров пришлось сделать и в других европейских странах. Британское и французское министерства обороны выступили против разработок по схожим причинам, а другие европейские ведомства выпустили рекомендации по расстояниям, которые следует соблюдать между турбинами и разными типами РЛС.

Напомним, Польша хочет использовать морские ветряные электростанции для повышения возможностей военного наблюдения, в частности за счет установки на турбинах радаров и гидроакустических систем.

Также сообщалось, что кандидат на пост канцлера Германии от Христианско-демократического союза Фридрих Мерц выразил надежду на демонтаж ветряных турбин, назвав их "уродливыми".