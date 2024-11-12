Загроза для безпеки: як вітряні турбіни можуть заважати роботі військових

Вітроелектростанції можуть створювати перешкоди на радарах ППО і порушувати роботу датчиків для виявлення ворожих підводних човнів, попереджають експерти.

У листопаді цього року уряд Швеції заблокував будівництво 13 морських вітряних електростанцій у Балтійському морі, пославшись на неприйнятні ризики безпеки. Про те, як вітряні турбіни можуть заважати обороні, йдеться в матеріалі Defense News.

Як зазначають у виданні, шведська влада аргументувала своє рішення тим, що вітряні турбіни можуть завадити ранньому оповіщенню країни про ракетний напад із боку Російської Федерації.

"Час реакції в разі ракетної атаки може становити від 2 хвилин до 60 секунд, якщо на шляху будуть вітрові електростанції", — заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон у соціальній мережі X.

Експерти в коментарі порталу зазначили, що перешкоди на радарах від вітряних електростанцій — відома проблема. Деякі з них висловили занепокоєння тим, що в міру будівництва дедалі більшої кількості вітряних електростанцій наслідки можуть погіршитися.

"Перешкоди на радарах можуть завадити управлінню повітряним рухом, прогнозуванню погоди, внутрішній безпеці та виконанню завдань національної оборони", — сказав журналістам представник Міністерства енергетики США.

Водночас чиновник зазначив, що переважна більшість проєктів у галузі вітроенергетики не мають істотного впливу на радари.

У статті йдеться, що є кілька способів, якими вітряні турбіни можуть заважати роботі радіолокаційних станцій (РЛС). Зокрема, вони можуть відображатися на екрані, тому що відбивають електромагнітні хвилі. Лопаті рухаються досить швидко, щоб радари могли розпізнати їх як рухомі об'єкти.

За словами Бенджаміна Карлсона, який керує програмою з пом'якшення перешкод на радарах вітряних турбін в Американських національних лабораторіях Сандія, його команда протестувала різні концепції вирішення проблеми, але "срібної кулі немає". Покриття, що поглинає радіолокаційні сигнали, коштує дорого і залишає проблему сліпих зон, а тимчасові відключення турбін призводять до втрат для енергетики. Крім того, РЛС сильно різняться, тому те, що може працювати в одному випадку, може бути марним в іншому.

У своїх заявах Пол Йонсон також згадував, що вітряні електростанції можуть призвести до скорочення можливостей збору розвідданих і порушити роботу датчиків, які використовуються для виявлення підводних човнів. Загалом, за його словами, будівництво вітроелектростанцій матиме "неприйнятні наслідки для безпеки Швеції".

За даними порталу, компроміси між будівництвом вітряних електростанцій і роботою радарів довелося зробити і в інших європейських країнах. Британське та французьке міністерства оборони виступили проти розробок зі схожих причин, а інші європейські відомства випустили рекомендації щодо відстаней, яких слід дотримуватися між турбінами і різними типами РЛС.

Нагадаємо, Польща хоче використовувати морські вітряні електростанції для підвищення можливостей військового спостереження, зокрема за рахунок встановлення на турбінах радарів і гідроакустичних систем.

Також повідомлялося, що кандидат на пост канцлера Німеччини від Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц висловив надію на демонтаж вітряних турбін, назвавши їх "потворними".