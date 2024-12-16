В Черном море затонули 2 танкера РФ: эколог рассказал, кто пострадает от мазута

Эколог Владислав Балинский говорит, что мазут на поверхности моря ветром отнесет к российскому побережью, а больше всего пострадает курортная Анапа в Краснодарском крае.

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Авария российских танкеров в Керченском проливе и утечка тысяч тонн мазута приведет к гибели морских птиц и рыб, и экосистема Черного моря будет страдать от последствий десятилетиями, сказал руководитель общественной организации "Зеленый лист", эколог Владислав Балинский.

Эколог напомнил, что подобная катастрофа произошла в районе Керченского пролива 11 ноября 2007 года — тогда российское судно "Волгонефть 139" так же раскололось пополам и затонуло, разлив в Черное море мазут.

"Сегодня, ситуация значительно серьезнее чем в 2007 году. Во-первых, количество мазута, которое потенциально могло попасть в море, значительно выше — 8,6 тысячи тонн! Во-вторых, сейчас температура воды значительно ниже (7-10 градусов Цельсия) и расстояние до побережья по направлению ветра значительно больше. А это значит, что большая часть мазута окажется в виде сгустков на дне", — отметил Владислав Балинский.

По словам эксперта, эти сгустки с повышением температуры будут всплывать на поверхность в виде радужной жирной пленки и убивать морских птиц, рыб и других обитателей экосистемы.

Мазут после аварии танкеров в Керченском заливе отнесет к берегам РФ

Владислав Балинский проанализировал геолокацию аварии и данные о силе и направлении ветра и пришел к выводу, что поверхностный мазут поплывет к российскому побережью, а именно на южную сторону Таманского полуострова, в сторону Бугазской косы и города Анапы Краснодарского края.

"Именно эта часть морского побережья, вероятно, окажется в зоне экологического бедствия в первую очередь. Что же касается того, как будет перемещаться затонувший мазут, где и когда он может всплыть — мне сказать пока трудно. Это работа для гидрометеорологов и океанологов на ближайшие 50 лет", — отметил эколог.

Сравнивая аварию с катастрофой 2007 года, Владислав Балинский предполагает, что два затонувших танкера с мазутом принесут потенциальные убытки в десятки миллиардов долларов и необратимые последствия для морской фауны на десятилетия.

От аварии российского танкера "Волгонефть 139" в 2007 году пострадали десятки тысяч птиц Фото: Facebook / Karina Vishnyakova

"Беглый контент-анализ катастрофы 2007 года указывает на приблизительный масштаб последствий. Российские источники утверждают, что в результате аварии "Волгонефть 139" в море было вылито около трех тысяч тонн мазута. Чиновники РФ назвали убытки от разлива мазута — 250 миллионов долларов, хотя украинские и международные экологи утверждали, что реальный ущерб как минимум в десять раз выше! Десятки тысяч птиц, погибших в Таманском заливе, сотни тонн уничтоженных гидробионтов (организмы, живущие в воде. — Ред.), десятки километров загрязненного мазутом побережья по обе стороны Керченского пролива", — написал эксперт по экологии.

Напомним, 15 декабря российское медиа "Интерфакс" сообщило, что возле Керченского пролива в восьми километрах от берега тонет российский танкер "Волгонефть 212", который перевозил 4 300 тонн мазута. Позже российское медиа Shot написало, что следом начал тонуть еще один танкер — "Волгонефть-239".

Российский Telegram-канал Baza сообщил, что эвакуацию экипажа отложили до утра из-за погодных условий. С танкера "Волгонефть 212" эвакуировали 11 членов экипажа, двое из которых были в тяжелом состоянии, а экипаж "Волгонефть-239" в ожидании эвакуации перешел в кормовую часть судна. В Greenpeace заявили, что авария грозит экологической катастрофой и Россия, вероятно, будет скрывать последствия.