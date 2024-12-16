У Чорному морі затонули 2 танкери РФ: еколог розповів, хто постраждає від мазуту

Еколог Владислав Балінський каже, що мазут на поверхні моря вітром віднесе до російського узбережжя, а найбільше постраждає курортна Анапа в Краснодарському краї.

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Аварія російських танкерів у Керченській протоці та витік тисяч тонн мазуту призведе до загибелі морських птахів і риб, а екосистема Чорного моря страждатиме від наслідків десятиліттями, сказав керівник громадської організації "Зелений лист", еколог Владислав Балінський.

Еколог нагадав, що подібна катастрофа сталася в районі Керченської протоки 11 листопада 2007 року — тоді російське судно "Волгонефть 139" так само розкололося навпіл і затонуло, розливши до Чорного моря мазут.

"Сьогодні, ситуація значно серйозніша, ніж у 2007 році. По-перше, кількість мазуту, що потенційно могла потрапити в море, значно вища — 8,6 тисячі тонн! По-друге, зараз температура води значно нижча (7-10 градусів Цельсія) й відстань до узбережжя за напрямком вітру значно більша. А це означає, що більша частина мазуту опиниться у вигляді згустків на дні", — зазначив Владислав Балінський.

За словами експерта, ці згустки з підвищенням температури спливатимуть на поверхню у вигляді райдужної жирної плівки та вбиватиме морських птахів, риб й інших мешканців екосистеми.

Мазут після аварії танкерів у Керченській затоці віднесе до берегів РФ

Владислав Балинський проаналізував геолокацію аварії та дані про силу й напрямок вітру та дійшов висновку, що поверхневий мазут попливе до російського узбережжя, а саме на південну сторону Таманського півострова, у бік Бугазької коси та міста Анапи Краснодарського краю.

"Саме ця частина морського узбережжя, ймовірно, опиниться в зоні екологічного лиха насамперед. Що ж стосується того, як буде переміщатися затонулий мазут, де і коли він може спливти — мені сказати поки що важко. Це робота для гідрометеорологів і океанологів на найближчі 50 років", — зазначив еколог.

Порівнюючи аварію з катастрофою 2007 року, Владислав Балинський припускає, що два затонулі танкери з мазутом принесуть потенційні збитки у десятки мільярдів доларів і незворотні наслідки для морської фауни на десятиліття.

Від аварії російського танкера "Волгонефть 139" у 2007 році постраждали десятки тисяч птахів Фото: Facebook / Karina Vishnyakova

"Побіжний контент-аналіз катастрофи 2007 року вказує на приблизний масштаб наслідків. Російські джерела стверджують, що внаслідок аварії "Волгонефть 139" у море було вилито близько трьох тисяч тонн мазуту. Чиновники РФ назвали збитки від розливу мазуту — 250 мільйонів доларів, хоча українські та міжнародні екологи стверджували, що реальний збиток щонайменше вдесятеро вищий! Десятки тисяч птахів, загиблих у Таманській затоці, сотні тонн знищених гідробіонтів (організми, що живуть у воді. — Ред.), десятки кілометрів забрудненого мазутом узбережжя по обидва боки Керченської протоки", — написав експерт із екології.

Нагадаємо, 15 грудня російське медіа "Интерфакс" повідомило, що біля Керченської протоки за вісім кілометрів від берега тоне російський танкер "Волгонефть 212", який перевозив 4 300 тонн мазуту. Пізніше російське медіа Shot написало, що слідом почав тонути іще один танкер — "Волгонефть-239".

Російський Telegram-канал Baza повідомив, що евакуацію екіпажу відклали до ранку через погодні умови. З танкера "Волгонефть 212" евакуювали 11 членів екіпажу, двоє з яких були в тяжкому стані, а екіпаж "Волгонефть-239" перейшов у кормову частину судна в очікуванні евакуації. У Greenpeace заявили, що аварія загрожує екологічною катастрофою і Росія, ймовірно, приховуватиме наслідки.