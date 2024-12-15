Біля Керченської протоки тонуть два танкери РФ, є загроза екологічної катастрофи (відео)

За попередньою інформацією, НП сталася через сильні хвилі. На суднах перебуває по 13 членів екіпажу, а також кілька тисяч тонн мазуту.

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Танкер "Волгонефть 212" країни-агресора зазнає лиха за вісім кілометрів від берега біля Керченської протоки. Опісля стало відомо і про катастрофу другого судна. Про це повідомляє російське медіа Інтерфакс, посилаючись на співрозмовника в екстреній службі.

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