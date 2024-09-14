Уздовж Кримського мосту встановлюють потужні палі для захисту від дронів, — ЗМІ (фото)

За словами журналістів, палі розмістили з боку Керченської протоки і далі у напрямку до моря. По інший бік — понтонні споруди, які були встановлені раніше.

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У Керченській протоці триває встановлення паль уздовж мосту, які вбивають у морське дно. Про це пише проєкт "Радіо свобода" "Крим.Реалії".

Поруч із мостом зараз розташоване обладнання для встановлення металевих або залізобетонних паль, що називаються копером.

На опублікованих фото видно такі загородження, вбиті в морське дно, а також плавучі крани, які використовувалися для підняття важких вантажів.

Палі встановлюють з боку Керченської протоки й далі у напрямку до Чорного моря. По інший бік знаходяться понтонні споруди — їх встановили раніше.

РФ встановлює палі для захисту моста в Керченській протоці

Міст у Керченській протоці

Міст у Керченській протоці

Міст у Керченській протоці

До всього іншого, в акваторії протоки й біля берега розміщено значну кількість спецтехніки.

Речник ВМС України Дмитро Плетенчук заявляв, що російські військові застосовують для захисту Кримського мосту наявні ППО, серед іншого С-500, С-400, С-300 і Панцир-С1.

Нагадаємо, що 14 вересня стало відомо, що катер ВМС України збив російський безпілотник "Шахед" у Чорному морі.

Раніше повідомлялося, що росіяни на Кримському мосту розмістили рідкісну модифікацію ППО "Панцир-С1М". Починаючи з травня 2024 року за допомогою бонових загороджень і 33 барж у районі мосту встановлюють захист від безпілотників.