Аварія танкерів РФ у Керченській протоці: евакуацію екіпажу відклали до ранку (відео)

Членів екіпажу танкера "Волгонефть-212" евакуйовано, один із них загинув. Порятунок моряків з другого танкера припинили через негоду. У Greenpeace попередили про загрозу екологічної катастрофи унаслідок розливу нафтопродуктів.

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У неділю вранці, 15 грудня, поблизу Керченської протоки затонули два російські танкери — "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239". Російські ЗМІ повідомляли, що судна, які були заповнені мазутом, розламали навпіл хвилі. Речник Військово-морських сил ЗС України капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук в ефірі телеканалу "Київ" заявив, що у надзвичайній події винна не стихія, а російське недбальство та нехлюйство.

"Ці судна фактично є річковими. Їхнє завдання з Волги тягнути цей мазут, нафтопродукти і перевантажувати їх на інші судна, навіть іноземні, вже десь в морі. Вони теоретично можуть виходити в море, але за інших умов", — заявив Плетенчук.

За його словами, висота хвиль і швидкість вітру, які сьогодні спостерігалися, перевищували нормативні показники, на які розраховані танкери. Крім того, це судна, яким 50+ років.

"Для такого віку ці судна вже мають бути списані. Відповідно, вони порушили в принципі все, що могли", — додав Плетенчук.

Аварія танкерів РФ у Керченській протоці: що відомо

За даними російського Telegram-каналу Baza, евакуацію екіпажу з двох танкерів відклали до ранку через погодні умови. Використовувати вертольоти і рятувальні шлюпки не можна.

Танкер "Волгонефть-239" сів на мілину за 80 метрів від порту "Тамань" Краснодарського краю. Його носова частина йде під воду. Повідомляється, що 14 членів екіпажу перейшли в кормову частину.

Раніше з танкера "Волгонефть-212" евакуювали 11 членів екіпажу. Двоє моряків у важкому стані, дев'ять — у стані середньої тяжкості.

Найсильніше постраждав капітан танкера, який наковтався води з мазутом і втратив свідомість.

Також ЗМІ повідомляли про смерть однієї людини.

Катастрофа танкерів РФ: які наслідки

Системний аналітик Євген Істребін, коментуючи катастрофу двох російських танкерів у Керченській протоці зазначив, що "Росія становить загрозу для всієї Європи зі своїми старими танкерами, що перевозять нафту і нафтопродукти". Він вважає, що "катастрофа може статися в будь-який момент".

У Greenpeace заявили про загрозу екологічної катастрофи. В організації зазначили, що 4,3 тонни мазуту та, можливо, інших нафтопродуктів, виливаються у води Керченської протоки, що з’єднує Чорне та Азовське моря.

Керівник дослідницьких лабораторій Greenpeace на базі Університету Ексетера у Великій Британії Пол Джонстон попередив про серйозні наслідки.

"За нинішніх погодних умов його (розлив — ред.) буде надзвичайно важко локалізувати. Якщо забруднення винесе на берег, це призведе до забруднення берегової лінії, яке буде надзвичайно важко очистити. Вплив на довкілля залежатиме від типу розлитої нафти. Важкі залишкові нафтопродукти як мазут, як правило, спричиняють більш помітний вплив у тому числі на морську фауну. … Якщо кораблі затонуть, то існує ймовірність довготривалого виливу нафти і нафтопродуктів", — заявив він.

У природоохоронній організації припустили, що Росія буде приховувати наслідки аварії.

Нагадаємо, 15 грудня за 8 кілометрів від Керченської протоки почали тонути два російські танкери, які перевозили мазут. На борту одного судна перебувало 13 членів екіпажу, на борту іншого — 14.