Великобритания ввела санкции против 30 танкеров теневого флота России, которые транспортируют нефть и нефтепродукты на миллиарды фунтов стерлингов. Почему нефть и нефтепродукты все еще составляют большую долю доходов Кремля и что в силе повлиять на ситуацию, подробно в материале Фокуса.

Россия продолжает зарабатывать деньги на продаже нефти через теневой танкерный флот, который третий год подряд играет ключевую роль в поддержке экспортного потенциала страны-агрессора на фоне международных санкций и поддержки войны в Украине. Он обеспечивает треть доходов, активно влияет на мировой рынок нефти и создает экологические риски. И даже расширение санкций против него, в частности, Британии, не дает повода для оптимизма. Фокус проанализировал ситуацию.

Санкции против танкеров и страховых компаний РФ: мощные ли это меры воздействия

На днях Великобритания ввела санкции против 30 танкеров теневого флота России, которые транспортируют нефть и нефтепродукты на миллиарды фунтов стерлингов, о чем было сообщено британским правительством. Такой санкционный пакет является крупнейшим этой страны против теневого флота РФ. Также под ограничительные меры попали страховые компании "АльфаСтрахование" и "ВСК", которые его обеспечивают.

Великобритания ввела санкции против 30 танкеров теневого флота России, которые транспортируют нефть и нефтепродукты на миллиарды фунтов стерлингов

В правительстве ВБ подчеркнули, что доходы от нефти являются важным источником финансирования незаконной войны РФ в Украине. Также теневой флот представляет значительные риски для мировой торговли. Многие суда используют обманчивые способы судоходства и представляют опасность для окружающей среды — многие танкеры откровенно игнорируют основные стандарты безопасности, что увеличивает вероятность катастрофических разливов нефти.

Кремль поставил задачу воевать против Украины на истощение Фото: РИА

Однако, как отметил энергоэксперт Андриан Прокип, такие шаги страны-союзницы Украины назвать мощными никак нельзя.

"Во-первых, количество субъектов, на которые наложены санкции, в разы меньше, чем тех, которые оперируют на рынке. Во-вторых, даже находясь под санкциями, танкеры могут и дальше доставлять российскую нефть и зарабатывать миллиарды нефтедолларов. Эти санкции никак не затрагивают суда, которые движутся непосредственно между портами российскими и странами-покупателями, которые не поддерживают санкций, например Китай и Индия. А кроме этого, суда теневого флота, даже если они под санкциями, могут перегружать нефть на другие танкеры, которые доставляют ресурс даже в Европу", — написал Прокип.

Теневой флот — это система из нескольких танкеров, которые используют для избежания международных санкций Фото: MarineTraffic.com

Система теневого флота: почему так сложно загнать его под санкции

Теневой флот — это система из нескольких танкеров, используемых для избежания международных санкций, наложенных на страны или компании, экспортирующие нефть и нефтепродукты. Эти суда принадлежат анонимным структурам, зарегистрированным в странах типа Панамы, Либерии, Мальты, Маршалловых островов и Габона.

С началом полномасштабной войны России против Украины в 2022 году и введением санкций со стороны США, ЕС и стран G7 Кремль позаимствовал методику темного и теневого флота

Согласно классификации аналитических фирм Windward и Vortexa, весь флот может относиться к трем категориям:

белый — танкеры, соблюдающие санкции и правила торговли;

серый — суда, чья деятельность находится в зоне правовой неопределенности, например, из-за частой смены флагов;

темный флот — суда, активно участвующие в обходе санкций, с отключенными идентификаторами и фальсифицированными маршрутами.

К теневому флоту (dark fleet) относятся как серый, так и темный флот.

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С началом полномасштабной войны России против Украины в 2022 году и введением санкций со стороны США, ЕС и стран G7 Кремль позаимствовал методику темного и теневого флота с отключением идентификаторов (системы AIS — автоматической идентификации судна, что делает его невидимым для отслеживания), подделкой документов о происхождении нефти, перевалкой груза в открытом море, что позволяет скрыть источник нефти, а также фальсификацией маршрутов.

Украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко добавляет, что это целый комплекс средств обхода санкций, который Россия сформировала во время войны. И теневой танкерный флот — это лишь инструмент для достижения цели.

Кроме нефтяных доходов, россияне активно используют так называемые неофициальные резервы — средства, которые их госбанки и государственные компании и олигархат вывезли из РФ

"Существуют еще другие различные способы, формы сотрудничества и обхода санкций. Например, перезагрузка нефти, смешивание российской нефти с нефтью другого происхождения. А дальше уже ее можно продавать и в ЕС", — пояснил Фесенко в комментарии Фокусу.

В декабре 2022 года начал действовать ценовой потолок в 60 долларов за баррель российской нефти, перевозимой морским путем. Сначала инструмент работал, но Кремль поставил задачу воевать против Украины на истощение, поэтому начал скупать старые танкеры.

К марту 2023 года их теневой флот насчитывал уже около 600 судов. И каждый месяц увеличивался на 25-30 танкеров.

Экономист, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран добавляет: кроме нефтяных доходов, россияне активно используют так называемые неофициальные резервы — средства, которые их госбанки и государственные компании и олигархат вывезли из РФ.

Около 30% всего российского нефтяного экспорта осуществляется через теневой флот Фото: bryansku.ru

"По моим оценкам, они не меньше, чем те, что сейчас обездвижены на Западе. Пока мировое сообщество во главе с Украиной не начнет охоту на эти фонды, думаю, Путин продолжит еще 2-3 года финансировать войну", — пояснил Фокусу экс-член Совета НБУ Виталий Шапран.

Также, по его мнению, российский теневой флот является проблемой не только Украины но и экологической безопасности всего региона, поскольку как правило РФ покупает или фрахтует в этот флот старые танкеры, аварии которых могут повлечь значительные убытки.

Около 30% всего российского нефтяного экспорта осуществляется через теневой флот. Это эквивалентно 1,4 млн баррелей нефти в день. В 2023 году только за счет теневого флота Россия получила доходы более 6 млрд долларов. Сейчас теневой флот перевозит около 10% всей российской нефти.

Многие теневые суда не имеют надежной страховки, что делает их потенциально опасными для окружающей среды

При этом многие теневые суда не имеют надежной страховки, что делает их потенциально опасными для окружающей среды. В случае разлива нефти, ответственность за ликвидацию последствий может ложиться на страны, через чьи воды они проходят. И такое уже происходило.

"Поэтому страна ЕС, Индии, Турции и странам Ближнего Востока нужно увеличить требования к страхованию этих танкеров и тщательно проверять полисы в портах транзита и назначения. Сейчас этот вопрос не нормирован", — добавил Шапран.

Танкерный флот в основном оформлен на операторов из офшорных стран, а основным покупателем российской нефти за пределами ЕС является Индия.

Владимир Фесенко дополнил этот список такими странами, как КНР, Марокко, Турция.

"Существуют целые хабы, где происходит перезагрузка, смешивание нефти, а также хабы, через которые работает теневой танкерный флот. Российская нефть попадает в Европу через посредников или через Турцию, Марокко", — пояснил Фесенко.

Российский рубль стремительно теряет позиции

Девальвация российского рубля: влияет ли на экономику РФ и кошельки россиян

Пока теневой флот РФ увеличивается несмотря на попытки западных союзников повлиять на него, агрессора постигла непростая ситуация с валютой. Ведь российский рубль, который в последние дни стремительно теряет позиции по отношению к доллару и евро, уже преодолел "психологически важную отметку" в 100 рублей за доллар. Между тем власти РФ не намерены его сдерживать. 27 ноября Центробанк определил курс на уровне 105,06, а уже 29 ноября — 109,57 рублей за доллар США. А в банковских приложениях доллар россияне могут приобрести значительно дороже. "Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро", — отметили некоторые российские эксперты, комментируя ситуацию. В перспективе курс в РФ может пересечь и отметку 120 рублей за доллар. Однако, к сожалению, это пока вряд ли отразится на реальной экономике РФ и кошельках россиян.

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Украинские эксперты говорят, что падающий рубль, возможно, когда-то и потянет на дно российскую экономику, но сейчас девальвация, наоборот, позволяет Кремлю зарабатывать, финансировать войну против Украины и никак не влияет на активную жизнь теневого флота.

"Девальвация рубля сделана для того, чтобы экспортеры из РФ чувствовали себя немного лучше, чем они сейчас страдают от санкций. Текущая девальвация только показывает наглядно, что весь комплекс санкций действует, чего я не могу сказать именно по теневому флоту, само появление которого является инструментом обхождения санкций", — добавил Виталий Шапран.