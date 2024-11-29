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Мнения

Перекрыть России Балтику: как можно лишить Кремль нефтяных денег на войну

Несмотря на все усилия Запада, Россия продолжает зарабатывать на войну с помощью теневого танкерного нефтяного флота. Экономист Андриан Прокип предлагает эффективный способ борьбы с этим: перекрыть балтийские проливы, которые пропускают более половины российской нефти.

Андриан Прокип
Андриан Прокип
Эксперт по вопросам энергетики
eye 42
танкер, нефть, флот
Есть способ перекрыть кислород российским танкерам

НАРАЩИВАНИЕ НЕЭФФЕКТИВНЫХ САНКЦИЙ НЕ ПОМОЖЕТ. НУЖНА НОВАЯ МЕТЛА ПРОТИВ ТЕНЕВОГО НЕФТЯНОГО ФЛОТА РОССИЯН

Вот появляются новые сообщения о расширении санкций против теневого нефтяного флота. В частности, Великобритания ввела санкции против 30 танкеров и нескольких российских страховых компаний. И можно заметить иногда даже эйфорию, что это очень мощные шаги против страны-агрессора. К сожалению, не совсем так. Во-первых, количество субъектов, на которые наложены санкции, в разы меньше, чем тех, которые оперируют на рынке.

Во-вторых, даже находясь под санкциями, танкеры могут и дальше доставлять российскую нефть и зарабатывать миллиарды нефтедолларов. Эти санкции никак не затрагивают суда, которые движутся непосредственно между портами российскими и странами-покупателями, которые не поддерживают санкций, например Китай и Индия. А кроме этого, суда теневого флота, даже если они под санкциями, могут перегружать нефть на другие танкеры, которые доставляют ресурс даже в Европу.

Суда теневого осуществляют перевалку на другие танкеры (STS операции), которые не находятся под санкциями и уже доставляют ресурс в порты покупателей. Было несколько ареалов массового осуществления таких операций, в частности у побережья Греции, Омана, Марокко и других регионах.

В мае этого года власти Греции начали предпринимать попытки помешать осуществлению таких операций путем развертывания военно-морских учений у своего побережья. И это начало давать эффект — количество танкеров теневого флота резко сократилось в регионе. Это подтолкнуло Афины к проведению учений — они продолжаются до сих пор и недавно были продлены в шестой раз — до марта следующего года.

Однако, пространства в морях и океанах достаточно. И теневой флот просто начал осуществлять операции по перевалке нефти в других местах. В частности, танкеры теневого флота переместились к островам в Эгейском море. Кроме этого, большие объемы перевалки за последний год имели место вблизи побережья Малайзии: за девять месяцев 2024 года в регионе осуществлена перевалка 350 млн баррелей нефти на $20 млрд.

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Проблема в том, что этих танкеров стало очень много. Эта ситуация сложилась из-за промедления с введением санкций против российского нефтепрома. Западный мир медлил с введением санкций, ведь страны хотели подготовиться к отказу от российской нефти, который был введен почти через год после полномасштабного вторжения в Украину. Естественно, что российские власти и компании готовились к этому не менее активно. И хотя на начальных этапах действий санкций рынок был в определенной степени в шоковом состоянии, что действительно обусловило падение цены российской нефти из-за предоставления скидок, впоследствии ситуация изменилась. И сотни танкеров теневого флота дают возможность обходить санкции.

Некоторые обозреватели предлагают прилагать больше усилий, чтобы отслеживать все теневые танкеры. Но вопрос — какими силами это будет делаться? ВМС каких стран будут привлечены? Кто будет это финансировать? Простое блокирование регионов осуществления STS операций с участием теневого флота не срабатывает. Просто гонять танкеры с российской нефтью по морям и океанам — как носить воду в решете.

Но есть варианты, которые могут быть более эффективными. Справедливо отметил Андрей Клименко из Института Черноморских стратегических исследований, что есть смысл в блокировании проливов для танкеров теневого флота, хотя бы для тех судов, на которые наложены санкции.

Господин Клименко отмечает, что около 60 % российской нефти идет из портов на Балтийском море, а это примерно 10-12 миллионов тонн в месяц. 20% из портов Черного моря и еще 20% — из портов Дальнего Востока и Севера. Исходя из этой статистики, именно в Балтийском море надо принимать меры для прекращения этого потока.

Это может создать избыток предложения российской нефти для ее покупателей, а следовательно, окажет давление на цену. Вероятно, что Индия и Китай начнут требовать больших скидок от РФ. И в общем итоге это будет влиять на российские доходы — именно то, чего добивались страны G7, вводя санкции.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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