Перекрыть России Балтику: как можно лишить Кремль нефтяных денег на войну

НАРАЩИВАНИЕ НЕЭФФЕКТИВНЫХ САНКЦИЙ НЕ ПОМОЖЕТ. НУЖНА НОВАЯ МЕТЛА ПРОТИВ ТЕНЕВОГО НЕФТЯНОГО ФЛОТА РОССИЯН

Вот появляются новые сообщения о расширении санкций против теневого нефтяного флота. В частности, Великобритания ввела санкции против 30 танкеров и нескольких российских страховых компаний. И можно заметить иногда даже эйфорию, что это очень мощные шаги против страны-агрессора. К сожалению, не совсем так. Во-первых, количество субъектов, на которые наложены санкции, в разы меньше, чем тех, которые оперируют на рынке.

Во-вторых, даже находясь под санкциями, танкеры могут и дальше доставлять российскую нефть и зарабатывать миллиарды нефтедолларов. Эти санкции никак не затрагивают суда, которые движутся непосредственно между портами российскими и странами-покупателями, которые не поддерживают санкций, например Китай и Индия. А кроме этого, суда теневого флота, даже если они под санкциями, могут перегружать нефть на другие танкеры, которые доставляют ресурс даже в Европу.

Суда теневого осуществляют перевалку на другие танкеры (STS операции), которые не находятся под санкциями и уже доставляют ресурс в порты покупателей. Было несколько ареалов массового осуществления таких операций, в частности у побережья Греции, Омана, Марокко и других регионах.

В мае этого года власти Греции начали предпринимать попытки помешать осуществлению таких операций путем развертывания военно-морских учений у своего побережья. И это начало давать эффект — количество танкеров теневого флота резко сократилось в регионе. Это подтолкнуло Афины к проведению учений — они продолжаются до сих пор и недавно были продлены в шестой раз — до марта следующего года.

Однако, пространства в морях и океанах достаточно. И теневой флот просто начал осуществлять операции по перевалке нефти в других местах. В частности, танкеры теневого флота переместились к островам в Эгейском море. Кроме этого, большие объемы перевалки за последний год имели место вблизи побережья Малайзии: за девять месяцев 2024 года в регионе осуществлена перевалка 350 млн баррелей нефти на $20 млрд.

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Проблема в том, что этих танкеров стало очень много. Эта ситуация сложилась из-за промедления с введением санкций против российского нефтепрома. Западный мир медлил с введением санкций, ведь страны хотели подготовиться к отказу от российской нефти, который был введен почти через год после полномасштабного вторжения в Украину. Естественно, что российские власти и компании готовились к этому не менее активно. И хотя на начальных этапах действий санкций рынок был в определенной степени в шоковом состоянии, что действительно обусловило падение цены российской нефти из-за предоставления скидок, впоследствии ситуация изменилась. И сотни танкеров теневого флота дают возможность обходить санкции.

Некоторые обозреватели предлагают прилагать больше усилий, чтобы отслеживать все теневые танкеры. Но вопрос — какими силами это будет делаться? ВМС каких стран будут привлечены? Кто будет это финансировать? Простое блокирование регионов осуществления STS операций с участием теневого флота не срабатывает. Просто гонять танкеры с российской нефтью по морям и океанам — как носить воду в решете.

Но есть варианты, которые могут быть более эффективными. Справедливо отметил Андрей Клименко из Института Черноморских стратегических исследований, что есть смысл в блокировании проливов для танкеров теневого флота, хотя бы для тех судов, на которые наложены санкции.

Господин Клименко отмечает, что около 60 % российской нефти идет из портов на Балтийском море, а это примерно 10-12 миллионов тонн в месяц. 20% из портов Черного моря и еще 20% — из портов Дальнего Востока и Севера. Исходя из этой статистики, именно в Балтийском море надо принимать меры для прекращения этого потока.

Это может создать избыток предложения российской нефти для ее покупателей, а следовательно, окажет давление на цену. Вероятно, что Индия и Китай начнут требовать больших скидок от РФ. И в общем итоге это будет влиять на российские доходы — именно то, чего добивались страны G7, вводя санкции.

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