Без света в июле, августе, ноябре и декабре: каких отключений можно ожидать в 2026 году

ОКОНЧАНИЕ ЗИМЫ. ЧЕГО ОЖИДАТЬ С ГРАФИКАМИ ОТКЛЮЧЕНИЙ?

На календаре конец февраля. И по результатам осенних и зимних месяцев можно твердо говорить, что украинским энергетикам удалось пройти зиму.

Безусловно, было огромное количество проблем, которые прежде всего обусловлены тем, что враг существенно нарастил объемы использования средств поражения, а также рекордными за последние 20 лет морозами. Если в 2022 году россияне запустили 1900 шахедов по Украине, то в 2025 году численность выросла до 50 тыс. В течение этой зимы выросло и количество запущенных баллистических ракет.

Да, были длительные отключения электроснабжения. Да, в отдельных регионах, а прежде всего в столице, были проблемы с теплоснабжением. Но все же полный коллапс энергосистемы не наступил.

Відео дня

Понятно, что в конце зимы многие задаются вопросом, какой же будет ситуация с энергоснабжением в последующие месяцы. А кто-то уверен, что вот-вот, вместе с потеплением, наступят облегчения, а то и вообще отключения прекратятся.

Ключевым фактором, который будет влиять на ситуацию в течение следующих шести месяцев, будет динамика российских обстрелов. Представим, что в начале марта россияне прекратят обстрелы. Какой будет динамика следующих мощностей?

Прежде всего в конце февраля – начале марта начнется существенный рост генерации солнечными электростанциями. Это обусловит улучшение ситуации с электроснабжением в марте–апреле. Однако в конце весны – начале лета блоки атомных электростанций постепенно будут выводиться в планово-предупредительные ремонты, чтобы перезагрузить блоки и подготовить их для работы в течение следующей зимы.

Важно

Украинцам будут выключать свет по графикам еще 3 года: Харченко ответил, когда ждать изменений

При этом следует помнить, что в течение осенне-зимнего периода были повреждены практически все тепловые и гидроэлектростанции. И несмотря на сокращение потребления, обусловленного потеплением, там роста генерации электроэнергии солнечными электростанциями снова не будет хватать, особенно в часы вечернего пика. Очередной раз напомню, что по состоянию на сентябрь 2025 года у нас было достаточно мощностей в энергосистеме, чтобы пройти эту зиму без отключений и ограничений. Однако новая волна энергетического террора кардинально изменила ситуацию.

Фактически, даже если обстрелы прекратятся в ближайшие недели, то до конца года в энергосистеме будет иметь место дефицит мощностей. В отдельные месяцы этот дефицит будет не слишком большим и его реально будет покрывать импортом, например, в апреле или мае, если не наступит жаркая погода. Следовательно, есть шанс, что в период умеренно теплой весны отключения будут минимальными.

При этом, как помним, январское решение НКРЭКУ о повышении прайс-кэпов для увеличения импорта было временным. По действующему постановлению регулятора 31 марта прайс-кэпы должны быть возвращены на прежний уровень, а это с высокой вероятностью приведет к определенному сокращению доступности импортируемой электроэнергии. Масштаб сокращения будет зависеть от величины дефицита в Украине и ценовой конъюнктуры в соседних европейских странах.

Поэтому в отдельные месяцы, прежде всего в июле, августе, ноябре и декабре, с очень большой вероятностью мы будем жить с графиками отключений. И эти отключения могут быть на уровне тех, с которыми мы жили зимой. А в другие месяцы есть шансы на то, что импорт будет перекрывать дефицит и мы будем без отключений. Однако еще раз, такое относительное улучшение будет иметь место в случае прекращения обстрелов в ближайшее время. В случае же, если обстрелы будут продолжаться и дальше, то ситуация с электроснабжением может оставаться сложной, а графики станут реальностью для всех месяцев этого года.

На динамику изменения доступности электроснабжения будут влиять и темпы ремонтов электростанций и подстанций по распределению и передаче электроэнергии. А эти темпы в свою очередь будут зависеть от возможностей быстро находить оборудование и средства.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно