Нет отключений — бьют по газу. В чем главная проблема энергетики и чего ждать Украине летом

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ОТ ТРЕВОГИ О ЗИМЕ ДО ТРЕВОГИ О ТОМ, КАКИМ БУДЕТ ЛЕТО

Зима закончилась. И закончилась значительно лучше, чем многие ожидали и опасались. На первый взгляд, зима вообще прошла легко и просто. Но это лишь впечатление, если не вдаваться в детали.

Несмотря на обстрелы, масштабы отключений были минимальными по сравнению с теми, которые могли бы быть. С одной стороны, выручала погода: до начала февраля мы жили в атипично теплых температурах. Кроме этого, в течение лета–осени была восстановлена значительная часть ранее поврежденных тепловых электростанций. В определенной степени дополнительные поставки систем ПВО помогали лучше защитить энергетические объекты и избежать коллапса. Тем не менее, часть объектов объединенной энергосистемы получила серьезные повреждения, особенно на левом берегу Днепра.

Но часть последствий обстрелов осталась фактически незаметной для потребителей. Прежде всего речь об обстрелах газовой инфраструктуры. С конца января враг совершил четыре масштабных удара по газовым объектам, что привело к сокращению добычи газа. Мгновенно был начат импорт, чтобы закрыть потребности внутреннего рынка. Но потребитель этого не почувствовал. В конце концов, как и не чувствует того, что газ импортируется по цене значительно выше, чем в платежках.

В некоторых случаях аналогично происходило в случае обстрелов объединенной энергетической системы, например, когда атаки вызывали отключения в прифронтовых регионах — в других регионах потребители даже могли и не знать об отключении. Да и сам факт, что сначала ограничивают электроснабжение для промышленных потребителей, тоже формирует иллюзорное ощущение отсутствия проблем.

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Таким образом, у населения может формироваться "информационная толерантность" к факту обстрелов. И это довольно опасно, ведь потом можно будет увидеть возмущение о проблемах в энергетике, потому что причинно-следственная связь ударов по энергообъектам и проблем в энергоснабжении в сознании многих фактически нарушается.

Однако окончание зимы еще не означает, что можно выдохнуть. Во-первых, осенне-зимний период еще продолжается и март может быть коварным с короткими, но резкими похолоданиями. А во-вторых, как показал прошлый год, весной все может только начаться.

Весенне-летний период теперь не менее сложный, чем зима, и никак не лишен вызовов. С одной стороны, будет расти солнечная генерация, однако она не решает проблемы вечерних пиков. А с другой стороны, весной атомные энергоблоки будут отправляться в планово-предупредительные ремонты, поэтому будет уменьшаться доступная мощность в энергосистеме. Следовательно, в жаркие летние месяцы есть угроза возникновения дефицитов.

Однако обстрелы летом могут существенно ухудшить ситуацию. К тому же непонятно, какой будет стратегия врага и не будет ли очередной попытки принуждения к переговорам через обстрелы энергетической инфраструктуры. Кроме этого, непонятно, какой будет ситуация с запасами ракет для противовоздушной обороны.

При этом возможности для ремонтов оборудования, прежде всего генерации электроэнергии, постоянно сокращаются. Если в 2022–2023 годах ремонты осуществлялась с использованием поврежденных украинских станций (так называемая каннибализация), то в прошлом году, прежде всего для ремонта тепловых электростанций, активно искали подержанное оборудование за рубежом.

К тому же добавилось проблем с газом. В феврале враг начал наносить массированные удары по объектам газодобычи. Ранее правительство и "Нафтогаз" ориентировались на то, что зиму будем проходить на газу собственной добычи. "Нафтогаз" два года подряд наращивал добычу газа, и это усиливало веру в возможности самообеспечения газом и отказа от его импорта. Но обстрелы меняют все, и на следующую зиму полагаться только на собственную добычу уже не удастся, а вместо этого нужно думать об организации импорта нужных объемов газа в нужные периоды.

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Проблема заключается и в том, что импортный газ существенно дороже, чем для регулируемого сегмента в Украине — для большого количества потребителей разных категорий газ субсидируется. В условиях, когда нам придется импортировать много недешевого газа, модель регулируемых и заниженных цен, которая действует сегодня, окажется просто нежизнеспособной (например, для отдельных категорий регулируемая цена может быть в 3–4 раза ниже, чем импортный газ). Сразу возникает вопрос: а кто будет субсидировать низкую цену газа для многих категорий украинских потребителей, если цена импортного газа окажется значительно дороже? Однако свободных денег в экономике нет — в существенной степени мы зависимы от внешней помощи и заимствований. А как видим, есть риск сокращения международной помощи из-за изменения отношения новой администрации Белого дома. В прошлые два года прайс-кэпы ограничивали импорт на рынке электроэнергии, создавая ситуацию, когда технические возможности для импорта есть, но самой электроэнергии не хватает. Точно с такой же ситуацией можем столкнуться с поставками газа через год.

Поэтому лето снова будет горячей порой — нужно будет решать большее количество проблем, готовясь к следующей зиме. И готовиться нужно начинать уже.

Одним словом, окончание зимы — это лишь небольшой повод выдохнуть, что эту зиму прошли. Но отнюдь не повод расслабляться, потому что лето может оказаться непростым, каким оно, собственно, и было в прошлом году. А проблем в энергетике прибавилось: готовить нужно не только энергосистему, но и работать над тем, чтобы были достаточные объемы газа. А тем более, что нет никакого понимания, будем ли в следующую зиму заходить с обстрелами или без.

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