Российские обстрелы имеют влияние на собственную добычу газа Украиной. Из-за очередной российской атаки по газовой инфраструктуре повреждены производственные мощности одного из предприятий. Поэтому, какой будет ситуация с отоплением домов украинцев во время усиления морозов?

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Украина сталкивается с дефицитом газа после российских ракетных ударов по инфраструктуре. Эксперт по ЖКХ, тарифам и вопросам коммунального хозяйства Олег Попенко отметил, что ситуация с газом в Украине является очень сложной, а значит и прогнозы по поставкам топлива в дома усложняются. Об этом говорится в новом материале Фокуса "Без газа: будут ли украинцам отключать отопление".

В период с декабря 2024 по февраль 2025 года атаки на ДКС в Полтавской и Харьковской областях привели к снижению внутренней добычи. Будет ли влиять ситуация на поставки газа и на стабильность работы систем отопления?

Дефицит газа: как Украина преодолеет кризис

Как заявил министр энергетики Герман Галущенко, Украина до конца 2025 года будет нуждаться в импорте примерно 1 млрд куб м газа. И эта цифра может возрасти в зависимости от его объемов на конец отопительного сезона 2024- 2025 годов с учетом обстрелов РФ газовой инфраструктуры.

Украина уже прошла исторический минимум остатков, которые вообще когда-то были

Как отметил Олег Попенко в комментарии Фокусу, Украина уже прошла исторический минимум газовых остатков, которые вообще когда-то были.

"На сегодня у нас газа меньше, чем было в прошлом году в аналогичный период. Что касается покупки, то в ЕС также есть дефицит голубого топлива, а его стоимость растет. Рыночная цена газа составляет 550-570 долларов за тысячу кубометров. Мы же покупаем его за 670 долларов", — сказал он.

Однако даже с учетом импорта, по мнению эксперта, возможны временные отключения как поставки самого газа в частный сектор, так и уменьшение температуры централизованного отопления многоквартирных домов.

В частных домах, которые работают на газу, давление стало намного меньше Фото: Getty Images

Что будет с отоплением на фоне обстрелов инфраструктуры

Олег Попенко отметил, что в Украине не хватает газа, а компания "Укрэнерго" уже вводит ограничения мощности для промышленности и бизнеса в периоды, когда особенно продуктивно работают ТЭС и ТЭЦ.

Украинцам следует подготовиться к возможным отключениям и ограничениям, по крайней мере до конца марта

"Постепенно будут уменьшать подачу газа для всех. И будут вводить не просто превентивные отключения, а вводить графики аварийных отключений по регионам Украины. Мне уже сегодня пишут потребители, что в их частных домах, которые работают на газу, давление газа стало намного меньше. Поэтому, думаю, что нас ожидает не только отключение электроэнергии и газа. Нас ждет понижение температуры в многоквартирных домах. Следует ожидать введения ограничений подачи газа. И такой прогноз и на два ближайших месяца", — считает Олег Попенко.

По словам эксперта по ЖКХ, украинцам следует подготовиться к возможным отключениям и ограничениям, по крайней мере до конца марта. Однако все же есть шанс, что такие ограничения для потребителей не будут длительными — если Украине удастся в срочном порядке закупить нужные объемы импортного газа и усилить системы противовоздушной защиты объектов газовой инфраструктуры.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко сообщил о массированных ударах ВС РФ по энергообъектам, в результате которых операторы срочно ввели экстренные ограничения электроэнергии. Речь идет об атаках по газодобывающей инфраструктуре в Полтавской области.

Ранее Фокус писал, что значительное похолодание по всей территории Украины ведет к росту потребления электроэнергии, что может привести к дефициту в энергосистеме.