Значительное похолодание по всей территории Украины ведет к росту потребления электроэнергии, что может привести к дефициту в энергосистеме. Однако не только погода будет влиять на возможные ограничения для потребителей. Подробно — в материале Фокуса.

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Потребление электроэнергии в Украине продолжает расти. Как сообщили в компании "Укрэнерго", причина — установление морозной погоды на всей территории Украины и традиционный рост потребления в начале рабочей недели. "Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дронных атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются. Для сбалансирования энергосистемы сегодня применяются графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса", — говорится в сообщении оператора.

Как рассказал Фокусу директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, рост потребления ведет к необходимости ограничить потребителей. "Дефицит мощностей в результате российской агрессии, снижение среднесуточной температуры воздуха до -6 градусов и недостаточные объемы газа в ПХГ — главные факторы, которые будут иметь влияние на ситуацию в энергосистеме", — отмечает Владимир Омельченко. И добавляет: повышаются риски отключений бытовых потребителей. "Есть вероятность перехода к плановым графикам ограничений в 1-2. В первую очередь это касается Восточных и Юго-Восточных областей Украины, где существует наибольший дефицит мощностей. Будут также ограничения для бизнеса", — сказал Омельченко.

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Февраль без света. Будут ли отключать электроэнергию в городах и какими могут быть графики

По словам эксперта по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриана Прокопа, если в ближайшие недели будет сохраняться морозная погода в большинстве регионов, риски отключений бытовых потребителей стремительно возрастут. К тому же, отключения могут быть не только из-за объективного дефицита электроэнергии, но и вследствие необходимости в проведении ремонтов на линиях и подстанциях.

Морозная погода и удары ВС РФ увеличивают риски и аварийных отключений потребителей, говорят специалисты Фото: Укрэнерго

"Мы видели на прошлой неделе графики отключений на Левобережье. И это та проблема, что на левом берегу Днепра — дефицит мощности: магистральные сети не рассчитаны, чтобы передавать такой объем электроэнергии с правого берега, а все три АЭС у нас на правом берегу, и электрическую энергию нужно передавать на левый берег, чтобы там покрывать дефицит. Поэтому может быть такая ситуация, что в определенных регионах будут графики, а в соседних к ним регионах их не будет", — отметил в комментарии Фокусу Андриан Прокип.

Он также предупредил, что ситуация может стремительно измениться, если ВС РФ активизируют удары по энергетической инфраструктуре. "Морозная погода, враг может увеличить интенсивность обстрелов, риски отключений растут. Плюс, когда морозы, всегда существует небольшой риск аварийности. Поэтому надо быть готовыми, что могут быть графики отключений в разных регионах", — говорит Андриан Прокип.

Еще один весомый фактор, который будет влиять на возможные отключения электроэнергии, — это ситуация с газовыми запасами. "Особую обеспокоенность вызывает уровень заполненности ПХГ активным газом — 9,5% или 2,9 млрд. куб. м. Такого низкого показателя не было никогда", — говорит Владимир Омельченко.

Атаки ВС РФ на газодобывающие предприятия ставят под угрозу обеспечение электростанций газовым ресурсом Фото: Getty Images

Напомним, газовый запас имеет важное влияние на ситуацию с электрической энергией, ведь часть мощностей в Украине (электрическая генерация) работает именно на природном газе. "Что касается природного газа, то импорт идет, несмотря на заверения наших руководителей Нафтогаза, что никакого импорта не будет, пройдем сезон на собственном газе, о чем мы помним, но импорт идет, и он давно уже идет, и для того, чтобы выполнять номинации существующие, то он должен значительно расти. Потому что только за счет подземных хранилищ и собственной добычи будет недостаточно. Надо ощутимо увеличивать импорт газа", — уверен Владимир Омельченко.

Тем временем, как сообщал Фокус, сегодня ночью ВС РФ совершили атаку на газодобывающую инфраструктуру компании "Нафтогаз" в Полтавской области.

Также Фокус писал, что атаки ВС РФ на отечественные объекты добычи газа увеличивают риски, что добытый ресурс не сможет вовремя попасть в подземные хранилища. Это будет означать резкое уменьшение запасов природного газа.