Массированный удар по Украине 11 февраля: куда прилетело и какие ракеты выпустили из РФ

Утренняя ракетная атака армии РФ была нацелена на энергообъекты и мощности "Нафтогаза". В Украине ввели экстренные отключения света, из-за морозов последствия ударов будут ощущаться намного сильнее.

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Российская армия нанесла по Украине утром 11 февраля массированный удар. Министр энергетики Герман Галущенко сообщил о массированных ударах ВС РФ по энергообъектам, в результате которых операторы срочно ввели экстренные ограничения электроэнергии.

Последствия массированных ракетных обстрелов по Украине сильнее ощущаются с приходом морозов. Последствия атаки будут уточняться, как только это позволит ситуация с безопасностью, рассказал министр.

Атаки на газовую инфраструктуру привели к значительным повреждениям и обострили проблемы в энергетике. Под атакой оказались объекты "Нафтогаза", без газоснабжения остались девять населенных пунктов в Полтавской области.

"Спасибо всем коллегам, которые в это чрезвычайно сложное время продолжают добывать, хранить и поставлять газ всем категориям потребителей", — сообщил глава "Нафтогаза" Роман Чумак.

Взрывы также слышали жители Киевской, Харьковской и Сумской областей. В Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения крылатых ракет.

Мерефа Харьковской области была атакована ударными беспилотниками, поврежден объект критической инфраструктуры, здания предприятия, частные жилые дома, хозяйственные помещения и магазин. Люди ранений не получили, отметили в Харьковской областной прокуратуре.

В Киевской области повреждены детский сад, две школы, детская площадка и частный дом в результате атаки БПЛА, люди также не пострадали, рассказали в местной полиции.

Калибры, баллистика и Х-101: какие ракеты запускали из РФ?

По сведениям мониторингового канала "Николаевский Ванек", над Полтавской областью пролетали три российские ракеты, в том числе восточнее Миргорода южным курсом.

Воздушные силы (ВС) Украины ближе к 10:30 предоставили отчет о комбинированном ударе россиян с применением ракет разных типов воздушного, наземного и морского базирования. По объектам газодобывающей промышленности в Полтавской области было выпущено до 19 крылатых, баллистических и управляемых авиационных ракет.

"Информация о типах и результатах боевой работы уточняется. Враг атаковал 124 ударными БПЛА "Шахед" и дронами-имитаторами с других направлений: Миллерово, Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск".

Ракетные удары отражали авиация, зенитно-ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы

Воздушное нападение отражала украинская авиация, зенитно-ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы. По состоянию на 10.00 подтверждено уничтожение 57 "Шахедов" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

"64 вражеских беспилотника-имитатора локационно потеряны (без негативных последствий)", — отчитались в ВС ВСУ.

Фокус писал о значительном увеличении точности северокорейских баллистических ракет, которыми войска РФ обстреливают Украину. Точность попадания в цель могла возрасти до 50-100 метров.

Китай ране представил большую наземную радиолокационную станцию для отслеживания ракетных угроз. Высота РЛС — не менее шести этажей.