Масований удар по Україні 11 лютого: куди прилетіло і які ракети випустили з РФ

Ранкова ракетна атака армії РФ була націлена на енергооб'єкти та потужності "Нафтогазу". В Україні ввели екстрені відключення світла, через морози наслідки ударів відчуватимуться набагато сильніше.

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Російська армія завдала по Україні вранці 11 лютого масованого удару. Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив про масовані удари ЗС РФ по енергооб'єктах, унаслідок яких оператори терміново ввели екстрені обмеження електроенергії.

Наслідки масованих ракетних обстрілів по Україні сильніше відчуваються з приходом морозів. Наслідки атаки будуть уточнюватися, щойно це дозволить безпекова ситуація, розповів міністр.

Атаки на газову інфраструктуру призвели до значних пошкоджень і загострили проблеми в енергетиці. Під атакою опинилися об'єкти "Нафтогазу", без газопостачання залишилися дев'ять населених пунктів у Полтавській області.

"Спасибі всім колегам, які в цей надзвичайно складний час продовжують видобувати, зберігати і постачати газ усім категоріям споживачів", — повідомив глава "Нафтогазу" Роман Чумак.

Вибухи також чули жителі Київської, Харківської та Сумської областей. У Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування крилатих ракет.

Мерефу Харківської області атакували ударні безпілотники, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, будівлі підприємства, приватні житлові будинки, господарські приміщення та магазин. Люди поранень не дістали, зазначили в Харківській обласній прокуратурі.

У Київській області пошкоджено дитячий садок, дві школи, дитячий майданчик і приватний будинок унаслідок атаки БПЛА, люди також не постраждали, розповіли в місцевій поліції.

Калібри, балістика і Х-101: які ракети запускали з РФ?

За відомостями моніторингового каналу "Миколаївський Ванек", над Полтавською областю пролітали три російські ракети, зокрема на схід від Миргорода південним курсом.

Повітряні сили (ПС) України ближче до 10:30 надали звіт про комбінований удар росіян із застосуванням ракет різних типів повітряного, наземного і морського базування. По об'єктах газовидобувної промисловості в Полтавській області було випущено до 19 крилатих, балістичних і керованих авіаційних ракет.

"Інформація про типи та результати бойової роботи уточнюється. Ворог атакував 124 ударними БПЛА "Шахед" і дронамі-імітаторами з інших напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ".

Ракетні удари відбивали авіація, зенітно-ракетні підрозділи, засоби РЕБ і мобільні вогневі групи

Повітряний напад відбивала українська авіація, зенітно-ракетні підрозділи, засоби РЕБ і мобільні вогневі групи. Станом на 10.00 підтверджено знищення 57 "Шахедів" і безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.

"64 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачено (без негативних наслідків)", — відзвітували у ЗС ЗСУ.

Фокус писав про значне збільшення точності північнокорейських балістичних ракет, якими війська РФ обстрілюють Україну. Точність попадання в ціль могла зрости до 50-100 метрів.

Китай раніше представив велику наземну радіолокаційну станцію для відстеження ракетних загроз. Висота РЛС — не менше шести поверхів.