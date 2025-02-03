Відстежує ракети за тисячі кілометрів: у Китаї показали "шестиповерховий" радар (фото)

За словами аналітиків, поліпшена китайська РЛС є частиною зусиль Пекіна щодо поліпшення своїх можливостей раннього оповіщення про ракетні загрози.

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У репортажі державного телебачення Китаю було помічено величезну наземну радіолокаційну станцію з фазованою решіткою. Про це пише газета South China Morning Post (SCMP).

На оприлюднених кадрах видно десятки антен, збудованих у восьмикутну решітку на споруді заввишки щонайменше шість поверхів. У репортажі також показано, як Сі Цзіньпін привітав військових із настанням Нового року за місячним календарем і закликав війська "посилити бойову готовність" на випадок виникнення надзвичайної ситуації.

Китайська РЛС Фото: SCMP

"Ми будемо суворо стежити за обстановкою на полі бою, щоб гарантувати, що в разі виникнення будь-якої ситуації ми негайно відреагуємо", — заявив представник аерокосмічних сил Китаю, стоячи перед радаром.

Як зазначають у виданні, подробиць про систему не розголошують, проте аналітики стверджують, що цей вдосконалений радар є ключовою частиною зусиль Пекіна щодо поліпшення своїх можливостей раннього оповіщення про ракетні загрози.

Китайська РЛС Фото: SCMP

Військовий коментатор і колишній інструктор НВАК Сун Чжунпін заявив, що обладнання, показане на кадрах, вочевидь, є "стратегічним активним радаром із фазованою решіткою", здатним виявляти ракетні загрози на відстані "кількох тисяч кілометрів".

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"Це ключ до отримання попереджень на ранній стадії, щоб у вас було достатньо часу для організації протиракетних сил для реагування", — сказав Сун Чжунпін.

Зі свого боку військовий аналітик і колишній експерт з озброєння НВАК Фу Цяньшао припустив, що згадана радіолокаційна станція може бути трохи потужнішою за охопленням, ніж радар PAVE PAWS, здатний виявляти ракету, запущену з відстані до 5000 кілометрів.

Нагадаємо, китайські дослідники розробили і випробували новий підводний датчик, який може виявляти літаки на відстані багатьох кілометрів.

Також повідомлялося, що китайські фахівці Оборонного науково-технічного університету НВАК представили матеріал, здатний зробити літак невидимим для радарів.