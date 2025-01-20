Перетворить дрон на НЛО розміром зі стадіон: у Китаї випробували пристрій для обману радарів

За словами керівника групи китайських учених Чень Цяна, нова технологія продемонструвала "безпрецедентну ефективність".

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Група дослідників Школи електронних наук і технологій Національного університету оборонних технологій Китаю працює над інновацією, яка може бути використана для обману радіолокаційних радарів. Про це пише газета South China Morning Post (SCMP).

Повідомляється, що нова технологія покликана обдурити операторів радарів, змусивши їх думати, що невеликий безпілотник із радіолокаційним відбивачем — це непізнаний літаючий об'єкт (НЛО) розміром зі спортивний стадіон.

У статті сказано, що вченим вдалося створити ефективну площу розсіювання (ЕПР) для планшета площею 5240 квадратних метрів. Дослідники також провели різні військові випробування прототипу технології.

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Увімкнувши відбивач радара на безпілотнику, дослідники виявили, що він може "значно збільшити ЕПР, щоб приховати характеристики реальних цілей, ефективно досягаючи тактичних цілей, таких як протирозвідка і протидія атакам".

Молодший науковий співробітник Школи електронних наук і технологій Національного університету оборонних технологій Чень Цян, який очолював дослідницьку групу, заявив, що ефекту було досягнуто з "безпрецедентною ефективністю".

Нагадаємо, китайські фахівці Оборонного науково-технічного університету НВАК представили матеріал, здатний зробити літак невидимим для радарів, призначених для виявлення стелс-систем.

Також повідомлялося, що в Китаї розробляють економічно ефективний радар, який зможе виявляти і відстежувати винищувачі-невидимки F-22 Raptor, які використовують США та їхні союзники.