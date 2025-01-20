Превратит дрон в НЛО размером со стадион: в Китае испытали устройство для обмана радаров

По словам руководителя группы китайских ученых Чэнь Цяна, новая технология продемонстрировала "беспрецедентную эффективность".

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Группа исследователей Школы электронных наук и технологий Национального университета оборонных технологий Китая работает над инновацией, которая может быть использована для обмана радиолокационных радаров. Об этом пишет газета South China Morning Post (SCMP).

Сообщается, что новая технология призвана обмануть операторов радаров, заставив их думать, что небольшой беспилотник с радиолокационным отражателем — это неопознанный летающий объект (НЛО) размером со спортивный стадион.

В статье сказано, что ученым удалось создать эффективную площадь рассеяния (ЭПР) для планшета площадью 5240 квадратных метров. Исследователи также провели различные военные испытания прототипа технологии.

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Включив отражатель радара на беспилотнике, исследователи обнаружили, что он может "значительно увеличить ЭПР, чтобы скрыть характеристики реальных целей, эффективно достигая тактических целей, таких как противоразведка и противодействие атакам".

Младший научный сотрудник Школы электронных наук и технологий Национального университета оборонных технологий Чэнь Цян, который возглавлял исследовательскую группу, заявил, что эффект был достигнут с "беспрецедентной эффективностью".

Напомним, китайские специалисты Оборонного научно-технического университета НОАК представили материал, способный сделать самолет невидимым для радаров, предназначенных для обнаружения стелс-систем.

Также сообщалось, что в Китае разрабатывают экономически эффективный радар, который сможет обнаруживать и отслеживать истребители-невидимки F-22 Raptor, используемые США и их союзниками.