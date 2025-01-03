Эстония строит новый радар ПВО для защиты от РФ: поиск активности за пределами страны (фото)

Радар финансируется за счет 4 миллионов евро из Фонда восстановления и устойчивости ЕС. Эта инициатива — часть масштабной стратегии по созданию общей сети наблюдения в странах Балтии и ЕС.

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Эстония укрепляет свои возможности противовоздушной обороны с помощью радиолокационной установки на острове Хийумаа. Об этом сообщается на сайте Центра оборонных инвестиций Эстонии (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus), который возглавляет этот проект в сотрудничестве с Mapri Ehitus OÜ.

Сообщается, что это важный шаг в модернизации инфраструктуры наблюдения. Радар, финансируемый за счет 4 миллионов евро из Фонда восстановления и устойчивости Европейского союза и предназначен для поиска воздушной активности за пределами границ Эстонии.

Эта инициатива — часть масштабной стратегии по созданию общей сети наблюдения в странах Балтии и европейских союзников. Менеджер проекта Стивен Линков подчеркнул стратегическую важность инициативы. Он заявил, что установка новых радаров в северо-восточных и северо-западных регионах улучшит мониторинг воздушного пространства и позволит быстрее реагировать на потенциальные угрозы.

Важно

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Радар в районе Кыпу с его возможностями дальнего обнаружения будет играть важную роль в противодействии потенциальным вторжениям в воздушное пространство.

Радар ПВО в Эстонии

Радар также будет использоваться в гражданских операциях. Майор Тынис Пярн, командующий авианаблюдением Сил обороны Эстонии, подчеркнул роль этой системы в повышении безопасности полетов и поддержке спасательных операций на море. Его стратегическое расположение и расширенный диапазон обнаружения повысят ситуационную осведомленность и для военных, и гражданских мероприятий.

Ожидается, что строительство радиолокационной установки займет 17 месяцев, а завершат ее к середине 2026 года.

Напомним, что 2 января военный ВСУ рассказал, чем терпимость украинцев к СОЧ и уклонистам грозит стране.

Также сообщалось, что украинские защитники будут отчитываться об ударах по ВС РФ через приложение.