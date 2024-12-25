"Незаметен на радарах": украинские инженеры превратили легкий самолет в ударный БПЛА (фото)

По данным журналистов, ударный самолет-дрон практически незаметен на радарах из-за низкой температуры нагрева двигателя. Специальная пленка служит радиолокационной защитой.

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Украинские инженеры превратили легкий самолет в ударный беспилотник, который может долететь до Москвы. Сверхлегкий самолет, превращенный в дальнобойный дрон, летит на 1200 км. Об этом пишет Bild.

Отмечается, что дальность значительно превышает возможности немецкой крылатой ракеты Taurus. Ко всему прочему, это крупнейший из известных украинских ударных дронов: может нести 200 кг взрывчатки.

Удар А-22

С 1996 года украинская компания "Аэропракт" выпустила больше тысячи экземпляров двухместных самолетов А-22 "Летучая лисица". Превратить их в оружие решили в начале 2024 года. Главным инженерным новшеством стало то, что ручное управление заменили спутниковой навигационной системой.

Взрыв в Грозном

В апреле 2024 года таким дроном успешно атаковали российский завод БПЛА в Татарстане; в декабре "А-22" использовался для взрыва в штабе спецназа в Грозном.

Двигатель самолета практически невидим для систем ПВО, поскольку их радары фиксируют выделение тепла. Для сравнения, двигатель ракеты Storm Shadow разогревается до 870 градусов, тогда как двигатель "А-22" — максимум до 100. Специальная пленка служит радиолокационной защитой "А-22". Он летит с небольшой скоростью и на малой высоте.

Характеристики А-22

Свой контрответ для ПВО в РФ пока не придумали.

Важно

Украина превратила самолеты "Аеропракт А-22" в дальнобойные дроны для ударов по РФ (фото)

Эксперт по анализу открытых данных Юлиан Репке считает недостатком БПЛА их скромное количество. До сих пор в "Аэропракт" могла произвести порядка 50 "А-22" в год. Сообщается, что такой объем вряд ли получится значительно увеличить. В свою очередь, российские военные порой запускают больше 50 ударных БПЛА типа "шахед" за ночь.

Напомним, что 6 ноября самолет-дрон атаковал базу Каспийской флотилии, которая обстреливала Украину ракетами.

Также сообщалось, что в сети показали последствия атаки на Харьков — с мощными взрывами и огромными воронками.