Удар по базе ОМОН в Грозном: ГУР закупает подержанные A-22 для дальнобойных БПЛА, — Forbes

Начиненный взрывчаткой Aeroprakt A-22 пролетел около 1000 км, чтобы достичь цели и взорвать базу спецназа в Грозном.

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Один из украинских дальнобойных самолетов-дронов нанес удар по тому, что могло быть российской базе спецвойск в Грозном, примерно в 1000 км от линии фронта в Украине. Об этом пишет Forbes.

Это был новейший из серии дальних ударов украинских винтовых спортивных самолетов "Аеропракт А-22", которые Главное разведывательное управление МО Украины переделало в односторонние ударные беспилотники с начала этого года.

Действуя на расстоянии до 1200 км с дополнительным бензобаком в дополнение к своим системам дистанционного наведения и взрывчаткой, A-22 стоимостью 90 000 долларов поразили, среди прочих целей, также и завод по производству БПЛА, ракетный исследовательский центр и военно-морскую базу, переполненную военными кораблями.

Удар по Грозному сняли на телефоны по меньшей мере два человека. На одном из видео, снятом с нескольких метров, видны некоторые новые детали беспилотника — одного из нескольких видов оружия глубокого поражения, которые украинские силы разработали за 34 месяца с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение.

Беспилотник, который ударил по предполагаемой базе, по-видимому, имел непрозрачные заглушки, закрывающие прозрачное остекление кабины A-22.

Также возможно, у беспилотника когда-то был регистрационный номер на хвосте. На одном из видео воскресного удара, похоже, видно пятно краски поверх номера. Это может указывать на то, что управление разведки закупает подержанные A-22 для своей программы беспилотников, а не забирает все планеры напрямую с завода "Аэропракт" в Киеве.

Удар по базе спецназа вызвал огненный шар, но без множества обломков, которые можно было бы ожидать от специально разработанного боеприпаса, такого как крылатая ракета Storm Shadow британского производства.

Для сравнения, Storm Shadow может похвастаться тандемной боеголовкой — одна для создания бреши в цели, вторая для взрыва внутри. A-22, похоже, несет более простую унитарную боеголовку. Более того, Storm Shadow или подобная ракета летит со скоростью 800 км/ч, что придает ей большую пробивную силу. В A-22, напротив, дальность достигается в ущерб скорости, достигает максимальную скорость около 200 км/ч.

Отсутствие пробивной силы может и не иметь значения, если цель непрочная. Конечно, это важно, если цель бронированная или под землей. Этим объясняется, почему Украина продолжает наносить удары по более слабым, но удаленным целям с помощью спортивных беспилотников, одновременно нацеливая Storm Shadows, SCALP-EG и Neptune на более сложные и близкие цели, такие как заглубленные командные бункеры.

Напомним, что экс-пилоты рассказали, как Украина отдала РФ Ту-160.

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