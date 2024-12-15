Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война

Просили — оставьте хотя бы эскадрилью: экспилоты рассказали, как Украина отдала РФ Ту-160

новости украины, война в украине, Ту-160 РФ, передача украине бомбардировщиков, ссс рф, леонид кучма
Ту-160 РФ

Заявленная оценка имущества в 275 млн. долларов США в 10 раз ниже фактической стоимости такого имущества, а самолеты отдали РФ в обход решению Верховной Рады. Соглашение подписали экс-премьер-министры Украины Валерий Пустовойтенко и России Владимир Путин.

Related video

Россия сейчас использует против Украины самолеты, которые получила в 1999 году. Тогда пилотов освободили, а их самолеты отдали государству-соседу. Об этом говорится в проекте "Схемы" "Радио Свобода".

Журналисты установили, что 25 лет назад Украина передала России ракеты и стратегические бомбардировщики — в обмен на переданное вооружение Москва отменила часть долга за газ. "Схемы" нашли доказательства того, что армия РФ обстреливает украинские города переданными в 1999 году крылатыми ракетами Х-55, в частности, установили это с помощью анализа серийных номеров самолетов в разысканной в архиве соглашения тех времен, данных из международных авиареестров, а также благодаря сопоставлению с номерами бомбардировщиков.

"Одно время у нас была инициативная группа, и я, в том числе. Ездили с Минобороны Украины, и просили — оставьте нам хотя бы одну эскадрилью Ту-95, без всяких проблем бы сейчас с ними разговаривали", — рассказал "Схемам" Михаил Ханюков, бывший штурман Ту-95МС.

Как объясняет передачу самолетов экс-президент Украины Леонид Кучма

Второй президент Украины Леонид Кучма говорит, что когда передавали самолеты, то передавали их "партнеру", а не врагу.

"Во-первых, Украина передавала упомянутое вами вооружение (как до того и свой собственный ядерный арсенал) не врагу, то есть не нынешней империалистической России, а стране, которую даже Запад считал полностью ответственным стратегическим игроком и своим надежным партнером. Во-вторых, в переданном вооружении не было ничего уникального или эксклюзивного", — сказал Кучма.

Леонид Кучма и Владимир Путин Fullscreen
Леонид Кучма и Владимир Путин

Заявленная оценка имущества в 275 млн. долларов США в 10 раз ниже фактической стоимости такого имущества.

"Я убежден, что в 1999 году передача России бомбардировщиков и ракет была технически и экономически выгодной и не несла реалистичных угроз. Конечно, уже под конец своей второй каденции, когда (особенно после конфликта вокруг Тузлы) уже можно было различить реваншистскую сущность новой российской власти, я не передал бы России даже гораздо менее разрушительных средств. Но история не имеет условного способа", — сказал Леонид Кучма.

Самолеты перебазировали по железной дороге Fullscreen
Самолеты перебазировали по железной дороге

Кучма считает, что даже если бы стратегические бомбардировщики остались на вооружении Украины, это не значительно бы помогло сейчас в защите от РФ:

"Россия имеет средства ПВО, способные противостоять ракетам класса Х-55, в то время как огромные по размеру и относительно низкоскоростные бомбардировщики еще в первые дни войны стали бы легкой добычей российских средств поражения как в воздухе, так и на аэродромах. Мы не имели даже достаточной для эксплуатации этих средств территориальной протяженности — ведь стратегическое вооружение требует стратегического пространства", — говорит бывший президент.

Передача Ту-160 России: что рассказывают пилоты

Бывший пилот бомбардировщика Ту-160 Василий Кукуленко рассказал, что в 1999 году командование вызвало пилотов к себе и сказало, что в их услугах больше нет нужды.

"Я уволился в 1999, когда сказали: "Вы нам не нужны". А мы сказали: "Если я не нужен оркестру, зачем он нужен мне?", — рассказывает бывший пилот.

Тогда он летал на стратегическом бомбардировщике Ту-160. В 1999 году Украина отдала их России и сейчас они находятся на вооружении ВС РФ, выяснили журналисты "Радио Свобода".

"Ими можно было управлять двумя пальцами. Они очень просты в управлении. Эта машина несла на борту 12 ракет Х55 СМ с дальностью полета 4500 км. Если, например, из Прилук запустить ракету, то вся Европа и до Урала она перекрывала. Первый самолет пришел в Прилуки в 1986 году", — вспоминает Василий Кукуленко.

Он добавил, что в 1989 году таких самолетов уже была полная эскадрилья, а в России таких самолетов, по его словам, не было вообще. По его словам, только в Прилуках было 18 таких бортов.

В 1992 году украинский борт посадили на аэродроме в Энгельсе в РФ.

"Если бы в Прилуках полноценный полк Ту-160 был, то это было бы 600 ракет. Какое бы у них было самочувствие, если бы им в ответ полетело бы то же самое. Они бы подумали, стоит ли затевать все это дело. Удар бы был не такой, как у нас сейчас. И никто бы не спрашивал разрешения у США", — размышляет бывший пилот.

Он добавил, что если бы украинское руководство тогда было бы дальновидным, то таких событий бы в Украине не было.

Украинские самолеты в РФ получили новые названия

Один из идентифицированных "Схемами" самолетов в РФ — это украинский бомбардировщик, который до передачи имел бортовой номер "10". В России он получил название "Николай Кузнецов".

На фоне этого самолета давал интервью командующий дальней авиации РФ Сергей Кобылаш. Именно ему в 2024 году украинское следствие заочно сообщило о подозрении за командование ударом по "Охматдету".

Следующий самолет — украинский бомбардировщик Ту-160, бортовой номер "11". В России его переименовали в "Василий Сенько". Он участвовал в военных парадах в Москве. Еще один бывший украинский Ту-160 с номером "15" в России стал "Владимир Судец". Он участвовал в бомбардировках Сирии.

В РФ украинские самолеты получили другие названия Fullscreen
В РФ украинские самолеты получили другие названия

Также украинский бомбардировщик с номером "18" в России стал самолетом "Андрей Туполев", а самолет с номером с номером "22" назвали в России "Игорь Сикорский", самолет под номером "16" стал в РФ самолетом "Алексей Плохов", а № "12" стал "Александр Новиков".

Сейчас на вооружении РФ находятся 6 бывших украинских Ту-160.

Еще три переданные России в 1999-м году украинские самолеты — это Ту-95МС — "Красноярск", "Севастополь" и уже упомянутый "Изборск". Этим самолетом, в разный период времени, руководили военные 22-й авиадивизии.

Самолеты, ракеты и оборудование Украина передала России за 275 миллионов долларов для списания газовых долгов.

Какие самолеты и вооружение передала Украина России

В список того, что Украина передала России из-за газовых долгов были:

  • 11 бомбардировщиков;
  • 575 крылатых ракет Х-55;
  • 12 турбовинтовых двигателей с нулевым налетом;
  • запасные части для бомбардировщиков;
  • наземное и радиоэлектронное оборудование.
Fullscreen

Соглашение подписали бывший премьер-министр Украины Валерий Пустовойтенко и России Владимир Путин.

5 ноября 1999-го года первый бомбардировщик вылетел в Россию из Прилук, оказалось — за это соглашение народные депутаты так и не голосовали. Самолеты передали без согласования Верховной Рады. Согласовал передачу бомбардировщиков тогдашний председатель СБУ Леонид Деркач. Это отец народного депутата Андрея Деркача, объявленного в розыск за госизмену.

Напомним, что ранее сообщалось, что Украина вооружила Россию - за газовые долги в 90-х враг получил наши ракеты и бомбардировщики.