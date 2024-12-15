Просили — оставьте хотя бы эскадрилью: экспилоты рассказали, как Украина отдала РФ Ту-160

Заявленная оценка имущества в 275 млн. долларов США в 10 раз ниже фактической стоимости такого имущества, а самолеты отдали РФ в обход решению Верховной Рады. Соглашение подписали экс-премьер-министры Украины Валерий Пустовойтенко и России Владимир Путин.

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Россия сейчас использует против Украины самолеты, которые получила в 1999 году. Тогда пилотов освободили, а их самолеты отдали государству-соседу. Об этом говорится в проекте "Схемы" "Радио Свобода".

Журналисты установили, что 25 лет назад Украина передала России ракеты и стратегические бомбардировщики — в обмен на переданное вооружение Москва отменила часть долга за газ. "Схемы" нашли доказательства того, что армия РФ обстреливает украинские города переданными в 1999 году крылатыми ракетами Х-55, в частности, установили это с помощью анализа серийных номеров самолетов в разысканной в архиве соглашения тех времен, данных из международных авиареестров, а также благодаря сопоставлению с номерами бомбардировщиков.

"Одно время у нас была инициативная группа, и я, в том числе. Ездили с Минобороны Украины, и просили — оставьте нам хотя бы одну эскадрилью Ту-95, без всяких проблем бы сейчас с ними разговаривали", — рассказал "Схемам" Михаил Ханюков, бывший штурман Ту-95МС.

Как объясняет передачу самолетов экс-президент Украины Леонид Кучма

Второй президент Украины Леонид Кучма говорит, что когда передавали самолеты, то передавали их "партнеру", а не врагу.

"Во-первых, Украина передавала упомянутое вами вооружение (как до того и свой собственный ядерный арсенал) не врагу, то есть не нынешней империалистической России, а стране, которую даже Запад считал полностью ответственным стратегическим игроком и своим надежным партнером. Во-вторых, в переданном вооружении не было ничего уникального или эксклюзивного", — сказал Кучма.

Леонид Кучма и Владимир Путин

Заявленная оценка имущества в 275 млн. долларов США в 10 раз ниже фактической стоимости такого имущества.

"Я убежден, что в 1999 году передача России бомбардировщиков и ракет была технически и экономически выгодной и не несла реалистичных угроз. Конечно, уже под конец своей второй каденции, когда (особенно после конфликта вокруг Тузлы) уже можно было различить реваншистскую сущность новой российской власти, я не передал бы России даже гораздо менее разрушительных средств. Но история не имеет условного способа", — сказал Леонид Кучма.

Самолеты перебазировали по железной дороге

Кучма считает, что даже если бы стратегические бомбардировщики остались на вооружении Украины, это не значительно бы помогло сейчас в защите от РФ:

"Россия имеет средства ПВО, способные противостоять ракетам класса Х-55, в то время как огромные по размеру и относительно низкоскоростные бомбардировщики еще в первые дни войны стали бы легкой добычей российских средств поражения как в воздухе, так и на аэродромах. Мы не имели даже достаточной для эксплуатации этих средств территориальной протяженности — ведь стратегическое вооружение требует стратегического пространства", — говорит бывший президент.

Передача Ту-160 России: что рассказывают пилоты

Бывший пилот бомбардировщика Ту-160 Василий Кукуленко рассказал, что в 1999 году командование вызвало пилотов к себе и сказало, что в их услугах больше нет нужды.

"Я уволился в 1999, когда сказали: "Вы нам не нужны". А мы сказали: "Если я не нужен оркестру, зачем он нужен мне?", — рассказывает бывший пилот.

Тогда он летал на стратегическом бомбардировщике Ту-160. В 1999 году Украина отдала их России и сейчас они находятся на вооружении ВС РФ, выяснили журналисты "Радио Свобода".

"Ими можно было управлять двумя пальцами. Они очень просты в управлении. Эта машина несла на борту 12 ракет Х55 СМ с дальностью полета 4500 км. Если, например, из Прилук запустить ракету, то вся Европа и до Урала она перекрывала. Первый самолет пришел в Прилуки в 1986 году", — вспоминает Василий Кукуленко.

Он добавил, что в 1989 году таких самолетов уже была полная эскадрилья, а в России таких самолетов, по его словам, не было вообще. По его словам, только в Прилуках было 18 таких бортов.

В 1992 году украинский борт посадили на аэродроме в Энгельсе в РФ.

"Если бы в Прилуках полноценный полк Ту-160 был, то это было бы 600 ракет. Какое бы у них было самочувствие, если бы им в ответ полетело бы то же самое. Они бы подумали, стоит ли затевать все это дело. Удар бы был не такой, как у нас сейчас. И никто бы не спрашивал разрешения у США", — размышляет бывший пилот.

Он добавил, что если бы украинское руководство тогда было бы дальновидным, то таких событий бы в Украине не было.

Украинские самолеты в РФ получили новые названия

Один из идентифицированных "Схемами" самолетов в РФ — это украинский бомбардировщик, который до передачи имел бортовой номер "10". В России он получил название "Николай Кузнецов".

На фоне этого самолета давал интервью командующий дальней авиации РФ Сергей Кобылаш. Именно ему в 2024 году украинское следствие заочно сообщило о подозрении за командование ударом по "Охматдету".

Следующий самолет — украинский бомбардировщик Ту-160, бортовой номер "11". В России его переименовали в "Василий Сенько". Он участвовал в военных парадах в Москве. Еще один бывший украинский Ту-160 с номером "15" в России стал "Владимир Судец". Он участвовал в бомбардировках Сирии.

В РФ украинские самолеты получили другие названия

Также украинский бомбардировщик с номером "18" в России стал самолетом "Андрей Туполев", а самолет с номером с номером "22" назвали в России "Игорь Сикорский", самолет под номером "16" стал в РФ самолетом "Алексей Плохов", а № "12" стал "Александр Новиков".

Сейчас на вооружении РФ находятся 6 бывших украинских Ту-160.

Еще три переданные России в 1999-м году украинские самолеты — это Ту-95МС — "Красноярск", "Севастополь" и уже упомянутый "Изборск". Этим самолетом, в разный период времени, руководили военные 22-й авиадивизии.

Самолеты, ракеты и оборудование Украина передала России за 275 миллионов долларов для списания газовых долгов.

Какие самолеты и вооружение передала Украина России

В список того, что Украина передала России из-за газовых долгов были:

11 бомбардировщиков;

575 крылатых ракет Х-55;

12 турбовинтовых двигателей с нулевым налетом;

запасные части для бомбардировщиков;

наземное и радиоэлектронное оборудование.

Соглашение подписали бывший премьер-министр Украины Валерий Пустовойтенко и России Владимир Путин.

5 ноября 1999-го года первый бомбардировщик вылетел в Россию из Прилук, оказалось — за это соглашение народные депутаты так и не голосовали. Самолеты передали без согласования Верховной Рады. Согласовал передачу бомбардировщиков тогдашний председатель СБУ Леонид Деркач. Это отец народного депутата Андрея Деркача, объявленного в розыск за госизмену.

Напомним, что ранее сообщалось, что Украина вооружила Россию - за газовые долги в 90-х враг получил наши ракеты и бомбардировщики.