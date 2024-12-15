Просили – залиште хоча б ескадрилью: експілоти розповіли, як Україна віддала РФ Ту-160

Заявлена оцінка майна у 275 млн. доларів США є у 10 разів є нижчою за фактичну вартість такого майна, а літаки віддали РФ в обхід рішенню Верховної ради. Угоду підписали експрем'єр-міністри України Валерій Пустовойтенко та Росії Володимир Путін.

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Росія зараз використовує проти України літаки, які отримала в 1999 році. Тоді пілотів звільнили, а їхні літаки віддали державі-сусідці. Про це йдеться в проєкті "Схеми" "Радіо Свобода".

Журналісти встановили, що 25 років тому Україна передала Росії ракети та стратегічні бомбардувальники – в обмін на передане озброєння Москва скасувала частину боргу за газ. "Схеми" знайшли докази тому, що армія РФ обстрілює українські міста переданими у 1999 році крилатими ракетами Х-55, зокрема, встановили це за допомогою аналізу серійних номерів літаків у розшуканій в архіві угоди тих часів, даних з міжнародних авіареєстрів, а також завдяки співставленню з номерами бомбардувальників.

"У свій час у нас була ініціативна група, і я, в тому числі. Їздили з Міноборони України, і просили – залиште нам хоча б одну ескадрилью Ту-95, без жодних проблем би зараз з ними розмовляли", – розповів "Схемам" Михайло Ханюков, колишній штурман Ту-95МС.

Як пояснює передачу літаків експрезидент України Леонід Кучма

Другий президент України Леонід Кучма говорить, що коли передавали літаки, то передавали їх "партнерові", а не ворогу.

"По-перше, Україна передавала згадане вами озброєння (як до того і свій власний ядерний арсенал) не ворогу, тобто не теперішній імперіалістичній Росії, а країні, яку навіть Захід вважав цілковито відповідальним стратегічним гравцем і своїм надійним партнером. По-друге, у переданому озброєнні не було нічого унікального чи ексклюзивного", — сказав Кучма.

Леонід Кучма і Володимир Путін

Заявлена оцінка майна у 275 млн. доларів США є у 10 разів є нижчою за фактичну вартість такого майна.

"Я переконаний, що у 1999 році передача Росії бомбардувальників та ракет була технічно і економічно вигідною та не несла реалістичних загроз. Звичайно, вже під кінець своєї другої каденції, коли (особливо після конфлікту навколо Тузли) вже було можна розрізнити реваншистську сутність нової російської влади, я не передав би Росії навіть набагато менш руйнівних засобів. Та історія не має умовного способу", — сказав Леонід Кучма.

Літаки перебазували залізницею

Кучма вважає, що навіть якби стратегічні бомбардувальники залишилися на озброєнні України, це не значно би допомогло зараз у захисті від РФ:

"Росія має засоби ППО, здатні протистояти ракетам класу Х-55, у той час як величезні за розміром та відносно низькошвидкісні бомбардувальники ще у перші дні війни стали б легкою здобиччю російських засобів ураження як у повітрі, так і на аеродромах. Ми не мали навіть достатньої для експлуатації цих засобів територіальної протяжності – адже стратегічне озброєння потребує стратегічного простору", — говорить колишній президент.

Передавання Ту-160 Росії: що розповідають пілоти

Колишній пілот бомбардувальника Ту-160 Василь Кукуленко розповів, що в 1999 році командування викликало пілотів до себе і сказало, що в їхніх послугах більше немає потреби.

"Я звільнився в 1999, коли сказали: "Ви нам не потрібні". А ми сказали: "Якщо я не потрібен оркестру, навіщо він потрібен мені?", — розповідає колишній пілот.

Тоді він літав на стратегічному бомбардувальнику Ту-160. У 1999 році Україна віддала їх Росії і зараз вони перебувають на озброєнні ЗС РФ, з'ясували журналісти "Радіо Свобода".

"Ними можна було керувати двома пальцями. Вони дуже прості в керуванні. Ця машина несла на борту 12 ракет Х55 СМ із дальністю польоту 4500 км. Якщо, наприклад, з Прилук запустити ракету, то вся Європа і до Уралу вона перекривала. Перший літак прийшов у Прилуки в 1986 роі", — згадує Василь Кукуленко.

Він додав, що в 1989 році таких літаків вже була повна ескадрилья, а в Росії таких літаків, за його словами, не було взагалі. За його словами, лише в Прилуках було 18 таких бортів.

У 1992 році український борт посадили на аеродромі в Енгельсі в РФ.

"Якби в Прилуках повноцінний полк Ту-160 був, то це було б 600 ракет. Яке б у них було самопочуття, якби їм у відповідь полетіло б те саме. Вони б подумали, чи варто затівати всю цю справу. Удар би був не такий, як у нас зараз. І ніхто б не питав дозволу у США", — розмірковує колишній пілот.

Він додав, що якби українське керівництво тоді було б далекоглядним, то таких подій би в Україні не було.

Українські літаки в РФ отримали нові назви

Один з ідентифікованих "Схемами" літаків в РФ – це український бомбардувальник, який до передачі мав бортовий номер "10". В Росії він отримав назву "Микола Кузнецов".

На тлі цього літака давав інтерв'ю командувач дальньої авіації РФ Сергій Кобилаш. Саме йому у 2024 році українське слідство заочно повідомило про підозру за командування ударом по "Охматдиту".

Наступний літак – український бомбардувальник Ту-160, бортовий номер "11". В Росії його перейменували на "Василь Сенько". Він брав участь у військових парадах у Москві. Ще один колишній український Ту-160 з номером "15" в Росії став "Володимир Судець". Він брав участь у бомбардуваннях Сирії.

В РФ українські літаки отримали інші назви

Також український бомбардувальник з номером "18" у Росії став літаком "Андрій Туполев", а літак з номером з номером "22" назвали в Росії "Ігор Сікорський", літак під номером "16" став в РФ літаком "Олексій Плохов", а № "12" став "Олександр Новиков".

Зараз на озброєнні РФ перебувають 6 колишніх українських Ту-160.

Ще три передані Росії в 1999-му році українські літаки – це Ту-95МС – "Красноярськ", "Севастополь" та уже згаданий "Ізборськ". Цим літаком, в різний період часу, керували військові 22-ї авіадивізії.

Літаки, ракети і обладнання Україна передала Росії за 275 мільйонів доларів для списання газових боргів.

Які літаки та озброєння передала Україна Росії

До списку того, що Україна передала Росії через газові борги були:

11 бомбардувальників;

575 крилатих ракет Х-55;

12 турбогвинтових двигунів з нульовим нальотом;

запасні частини для бомбардувальників;

наземне і радіоелектронне обладнання.

Угоду підписали колишній прем'єр-міністр України Валерій Пустовойтенко та Росії Володимир Путін.

5 листопада 1999-го року перший бомбардувальник вилетів до Росії з Прилук, виявилося – за цю угоду народні депутати так і не голосували. Літаки передали без погодження Верховної Ради. Погодив передачу бомбардувальників тодішній голова СБУ Леонід Деркач. Це батько народного депутата Андрія Деркача, оголошеного в розшук за держзраду.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Україна озброїла Росію — за газові борги в 90-х ворог отримав наші ракети й бомбардувальники.