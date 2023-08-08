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Як Україна озброїла Росію. За газові борги в 90-х ворог отримав наші ракети й бомбардувальники

575 ракет Х-55 разом із 11 важкими бомбардувальниками передала Україна Росії в девʼяностих роках. Тепер ці ракети летять по наших містах, наших домівках і вбивають нас, нагадує воїн ЗСУ Юрій Гудименко.

Юрій Гудименко
Юрій Гудименко
Сапер у ЗСУ, історик, журналіст
eye 262
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Ті самі Х-55...
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575. Цифра, яку потрібно памʼятати завжди.

575 ракет Х-55 разом із 11 важкими бомбардувальниками передала Україна Росії в девʼяностих роках.

Тепер ці ракети летять по наших містах, наших домівках і вбивають нас.

Це було політичне рішення. Тоді, можливо, воно здавалося логічним, а слово "Буча" означало лише столичне передмістя. І в обмін на списання боргів за газ ми віддали зброю тим, для кого наша незалежність була, як кістка в горлянці.

І не було нічого. Ніхто не штурмував будівлю Кабміну, ніхто не протестував на вулицях. Усе відбулося відносно тихо та спокійно.

Це має навчити нас чогось.

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Зараз ці ракети летять по наших домівках...
Фото: Відкриті джерела

Тому що рішення, яке здається правильним сьогодні, призведе до катастрофи завтра. І тому що завтра може бути абсолютно не таким, як учора.

Тому, що політика важлива, і ігнорувати її не можна. Пустовойтенко, який підписав тоді угоду з Путіним, прийшов до влади внаслідок виборів, бо премʼєр-міністра призначає не Папа Римський, а парламент.

Тому що, якщо ти хочеш миру, то готуватися треба не до миру, а до війни. І робити це щохвилини.

Тому що зброя важлива.

І чомусь ще.

575 ракет. І ще 11 бомбардувальників.

575.

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