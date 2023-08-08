Як Україна озброїла Росію. За газові борги в 90-х ворог отримав наші ракети й бомбардувальники

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575. Цифра, яку потрібно памʼятати завжди.

575 ракет Х-55 разом із 11 важкими бомбардувальниками передала Україна Росії в девʼяностих роках.

Тепер ці ракети летять по наших містах, наших домівках і вбивають нас.

Це було політичне рішення. Тоді, можливо, воно здавалося логічним, а слово "Буча" означало лише столичне передмістя. І в обмін на списання боргів за газ ми віддали зброю тим, для кого наша незалежність була, як кістка в горлянці.

І не було нічого. Ніхто не штурмував будівлю Кабміну, ніхто не протестував на вулицях. Усе відбулося відносно тихо та спокійно.

Це має навчити нас чогось.

Зараз ці ракети летять по наших домівках... Фото: Відкриті джерела

Тому що рішення, яке здається правильним сьогодні, призведе до катастрофи завтра. І тому що завтра може бути абсолютно не таким, як учора.

Тому, що політика важлива, і ігнорувати її не можна. Пустовойтенко, який підписав тоді угоду з Путіним, прийшов до влади внаслідок виборів, бо премʼєр-міністра призначає не Папа Римський, а парламент.

Тому що, якщо ти хочеш миру, то готуватися треба не до миру, а до війни. І робити це щохвилини.

Тому що зброя важлива.

І чомусь ще.

575 ракет. І ще 11 бомбардувальників.

575.

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