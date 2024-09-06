Шановне Міністерство оборони, знайшов вам чотири бригади. Підготовлених бійців, випещених. Не дякуйте

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Шановне Міністерство оборони, я вам знайшов чотири бригади. Підготовлених бійців, випещених. Не дякуйте.

Поліція охорони. 16 000 працівників. Заброньовані, як я розумію, всі або майже всі (це секретна інформація, але у мене є, скажімо так, здогадки). Завдання поліції охорони — охороняти ларьки, квартири та підприємства.

Інакше кажучи, робити те, що роблять приватні охоронні компанії, тільки з усіма перевагами й пільгами державної структури, а саме — статусом поліцейського (і, відповідно, бронюванням), видачею квартир керівництву коштом платників податків і періодичною участю у віджиманні чи переділі заводів і підприємств у регіонах з обовʼязковим "відкашлюванням" нагору.

І це тоді як патрульні поліцейські, частина з яких бігає по фронту, постійно скаржаться на нестачу людей і машин для полювання на злочинців і ворогів. А тут — чотири бригади псевдополіцейських, які на виклики не їздять, від мобілізації приховані й загалом чудово почуваються.

Це, любі мої котики, якась х…ня.

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Економічне бронювання шкідливе: чому мобілізація має бути рівною для всіх

У вас, Денисе Шмигалю, я чув, грошей у бюджеті не вистачає? Розганяйте нах… департамент поліції охорони МВС, працівників — або в патрульку, або до Міноборони на формування нових бригад. Там, я чув, у нас на Покровському напрямку не вистачає людей? Беріть, осьо вони.

Позашляховиків у них якась кількість є, я постійно у Києві бачу на дорогах ці красиві білі "міцубісі" з пропозицією встановити сигналізацію. Кіоски та квартири нехай приватні охоронці охороняють, впораються. А ви відзвітуєте, що держава стала утримувати на 16 тисяч людей менше, позбавившись водночас невластивих для себе функцій.

Ми, звичайно, неймовірна країна. Не думаю, щоб у країнах Європи чи у США держава утримувала б охоронну фірму коштом платників податків, а ці самі платники роками мовчали і не запитували: "А нах… воно взагалі потрібно?".

Але ж ми особливі.

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