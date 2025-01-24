Роздутий монстр. Як навчити Міноборони оперативно реагувати на зміни та виклики

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Повторю текстом те, про що часто кажу в інтервʼю.

Проблеми Міністерства оборони носять системний, стратегічний характер. Ці проблеми не вирішуються тактичними і навіть оперативними рішеннями. Такі рішення можуть лише зробити трохи краще (або гірше), але не виправити ситуацію повністю.

Міністерство оборони – це величезний пострадянський бюрократичний монстр. Він старий, він неймовірно роздутий, він неповороткий і він не здатен швидко реагувати на зміни та подразники. А швидка реакція — це sine qua non, обов’язкова умова на цій війні.

Міністерство має — після відповідного функціонального аудиту, бажано із залученням іноземних спеціалістів — відмовитись від всіх зайвих і непотрібних функцій, зосередившись на:

створенні політик і правил гри у сфері закупівель;

математиці війни (де ми вражаємо, чим ми уражаємо, від чого ми зазнаємо втрати, скільки це коштує, на чому зосередитись);

контролі якості та відповідності нормам забезпечення бійців і правилам оборонних закупівель;

розвитку та інвестиціях в інновації для війни майбутнього;

дипломатії та отриманні зброї від закордонних партнерів.

Всі інші функції мають бути безжально відкинуті на створені (і ще не створені) агенції з незалежними наглядовими (не громадськими) радами з залученням іноземних представників, які мають довіру за кордоном.

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Шановне Міністерство оборони, знайшов вам чотири бригади. Підготовлених бійців, випещених. Не дякуйте

Все те зайве, що десятиріччями, у мирний час, вважалося головним "скарбом" Міноборони і з чого годувалися покоління корупціонерів — землі, нерухомість, будівництво житла, лісгоспи — вивести на аудит, зайве продати на прозорому аукціоні, решту вивести на окремі агенції.

Задубльовані функції, непотрібні посади "для своїх" — функціональний аудит, скорочення, звільнення.

Міністерство має згадати, що по закону воно здійснює цивільно-демократичний контроль над Збройними силами України, а не просто безініціативно спостерігає (як є зараз) чи бʼється з Генштабом за корупційні потоки, як це було при Тарані й Хомчаку.

Корупцію не можна пояснити тим, що вона зʼявилася сама. Системна корупція зростає там, де є системні проблеми. Для корупції потрібні управлінський хаос, слабкий менеджмент, розмитий функціонал керівників і низький рівень відповідальності персоналу. Це саме те, що я спостерігаю в Міністерстві оборони на власні очі. І це те, що я планую в міру власних сил виправляти.

P.S. Одного разу, наприкінці минулої осені я зайшов у будівлю міністерства у пʼятницю. У будівлі, де, як правило, у робочий час треба чекати декілька черг перед ліфтами, бо людей забагато на цю кількість ліфтів, не було майже нікого. Тільки в декількох кабінетах світилося світло. Абсолютно порожні коридори. Повна тиша. Була пʼятниця, 16:00. Війна чекала до понеділка.

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