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Думки

Роздутий монстр. Як навчити Міноборони оперативно реагувати на зміни та виклики

Міністерство оборони – це величезний пострадянський бюрократичний монстр, старий, неймовірно роздутий, неповороткий і не здатний швидко реагувати на зміни та подразники, пише колишній військовослужбовець Юрій Гудименко. І нагадує: швидка реакція — це обов’язкова умова на цій війні.

Юрій Гудименко
Юрій Гудименко
Ветеран війни, публіцист
eye 25
Звичайне засідання Міністерства оборони
Фото: Міноборони України | Звичайне засідання Міністерства оборони
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Повторю текстом те, про що часто кажу в інтервʼю.

Проблеми Міністерства оборони носять системний, стратегічний характер. Ці проблеми не вирішуються тактичними і навіть оперативними рішеннями. Такі рішення можуть лише зробити трохи краще (або гірше), але не виправити ситуацію повністю.

Міністерство оборони – це величезний пострадянський бюрократичний монстр. Він старий, він неймовірно роздутий, він неповороткий і він не здатен швидко реагувати на зміни та подразники. А швидка реакція — це sine qua non, обов’язкова умова на цій війні.

Міністерство має — після відповідного функціонального аудиту, бажано із залученням іноземних спеціалістів — відмовитись від всіх зайвих і непотрібних функцій, зосередившись на:

  • створенні політик і правил гри у сфері закупівель;
  • математиці війни (де ми вражаємо, чим ми уражаємо, від чого ми зазнаємо втрати, скільки це коштує, на чому зосередитись);
  • контролі якості та відповідності нормам забезпечення бійців і правилам оборонних закупівель;
  • розвитку та інвестиціях в інновації для війни майбутнього;
  • дипломатії та отриманні зброї від закордонних партнерів.

Всі інші функції мають бути безжально відкинуті на створені (і ще не створені) агенції з незалежними наглядовими (не громадськими) радами з залученням іноземних представників, які мають довіру за кордоном.

Важливо
Шановне Міністерство оборони, знайшов вам чотири бригади. Підготовлених бійців, випещених. Не дякуйте
Шановне Міністерство оборони, знайшов вам чотири бригади. Підготовлених бійців, випещених. Не дякуйте

Все те зайве, що десятиріччями, у мирний час, вважалося головним "скарбом" Міноборони і з чого годувалися покоління корупціонерів — землі, нерухомість, будівництво житла, лісгоспи — вивести на аудит, зайве продати на прозорому аукціоні, решту вивести на окремі агенції.

Задубльовані функції, непотрібні посади "для своїх" — функціональний аудит, скорочення, звільнення.

Міністерство має згадати, що по закону воно здійснює цивільно-демократичний контроль над Збройними силами України, а не просто безініціативно спостерігає (як є зараз) чи бʼється з Генштабом за корупційні потоки, як це було при Тарані й Хомчаку.

Корупцію не можна пояснити тим, що вона зʼявилася сама. Системна корупція зростає там, де є системні проблеми. Для корупції потрібні управлінський хаос, слабкий менеджмент, розмитий функціонал керівників і низький рівень відповідальності персоналу. Це саме те, що я спостерігаю в Міністерстві оборони на власні очі. І це те, що я планую в міру власних сил виправляти.

P.S. Одного разу, наприкінці минулої осені я зайшов у будівлю міністерства у пʼятницю. У будівлі, де, як правило, у робочий час треба чекати декілька черг перед ліфтами, бо людей забагато на цю кількість ліфтів, не було майже нікого. Тільки в декількох кабінетах світилося світло. Абсолютно порожні коридори. Повна тиша. Була пʼятниця, 16:00. Війна чекала до понеділка.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

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