Військовослужбовці ЗСУ отримають зимовий одяг нового зразка, — Міноборони (фото)

Йдеться про два типи вітровологозахисних курток, які адаптовані під завдання та умови зимового періоду. На їхню закупівлю відомство витратить 833 млн гривень.

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Закупівельне агентство Міністерства оборони України, "Державний оператор тилу", оголосило закупівлю двох типів вітровологозахисних зимових курток для Збройних Сил України. Загальна вартість закупівлі становитиме 833 млн грн, з яких 412,3 млн грн спрямовано на куртки типу 1, а 420,7 млн грн — на куртки типу 2. Про це 30 грудня повідомила пресслужба українського оборонного відомства.

Постачання заплановано на I-III квартали 2025 року, що підтверджує завчасне планування забезпечення армії. Заступник міністра оборони Дмитро Клименков зазначив, що це приклад відповідального підходу до підготовки українських військовослужбовців до зимового періоду.

"Закупівля зимових курток уже зараз, для зими 2025-2026 років, є прикладом завчасного планування та відповідального підходу до забезпечення Збройних сил України. Закупівля зимового одягу двох типів дозволяє забезпечити баланс між перевіреними рішеннями та сучасними інноваціями", — сказав він.

Характеристики нових курток

Міністерство оборони планує закупити два типи курток, які адаптовані під завдання та умови зимового періоду, проте мають деякі відмінності:

Куртка вітровологозахисна зимова, тип 1 (ТЗ A01XJ.14759-496:2023 (01)):

Використовує традиційні утеплювачі, що забезпечують надійне збереження тепла.

Верхній матеріал з пінним мікропористим покриттям для додаткового захисту від вітру і вологи.

Перевірена часом модель, що підходить для більшості зимових умов.

Зимова куртка для українських військовослужбовців ТЗ A01XJ.14759-496:2023 (01) Фото: Міноборони України

Зимова куртка для українських військовослужбовців ТЗ A01XJ.14759-496:2023 (01) Фото: Міноборони України

Зимова куртка для українських військовослужбовців ТЗ A01XJ.14759-496:2023 (01) Фото: Міноборони України

Куртка вітровологозахисна зимова, тип 2 (ТЗ А01XJ.14760-423:2023 (01)):

Застосовуються інноваційні матеріали з мембранним покриттям і технологія Omni-Heat для поліпшеної терморегуляції.

Оновлений крій для більшої мобільності, що дає змогу зручно носити куртку зі спорядженням.

Посилений вологозахист, що підходить для мокрого снігу та умов підвищеної вологості.

Зимова куртка для українських військовослужбовців (ТЗ А01XJ.14760-423:2023 (01) Фото: Міноборони України

Зимова куртка для українських військовослужбовців (ТЗ А01XJ.14760-423:2023 (01) Фото: Міноборони України

У Міноборони наголосили, що обидві моделі відповідають високим стандартам якості та розроблені з урахуванням специфіки зимових операцій. Тип 1 підійде для більшості завдань, тоді як тип 2 орієнтований на складні погодні умови завдяки технологічним поліпшенням.

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Нагадаємо, Міноборони України виграло міжнародний арбітраж з іноземним постачальником і відсудило майже 180 млн гривень. Постачальник затягнув із термінами постачань і надав товар неналежної якості, через що оборонне відомство подало до суду.